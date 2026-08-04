人民日报 2026-08-04 09:37:46

温州将持续与国内外科研院所开展深度合作，在大黄鱼的种苗、养殖、标准、品牌、营销等全产业链上发力，让更高品质的大黄鱼‘游’上千家万户的餐桌。

图为无人机在进行投饵作业。人民网记者 叶宾得摄

从浙江省温州市平阳县南麂岛高处眺望，数百口深水网箱散落在大海中，蔚为壮观。

伴随着一阵嗡鸣声，国姓岙码头，满载饵料的农业无人机腾空而起，飞向远处的大黄鱼养殖基地。

“以前需要人工搬运一袋袋饵料到辅助渔船上出海投喂，效率低、成本高。”温州海派渔业有限公司南麂渔场负责人林端照说。

“引入农业无人机后，作业效率提升3倍以上，每年每个网箱预计可节约管理成本约5000元。”林端照说，无人机还能实时采集投喂数据与鱼群动态，为科学养殖提供决策支持。

创新成果的落地，得益于企业需求与科研供给之间的对接。南麂镇党委书记黄大克表示：“我们积极搭建产学研合作平台，推动企业与高校科研机构协同攻关。”

“更多创新成果正走出实验室。”杭州电子科技大学讲师李沛说。作为鳌江实验室低空低轨数智产业技术创新中心负责人，她正带领团队探索无人机自主投喂模式，通过预设起降点位，实现全程自动化作业。

除此之外，无人机还能送“活鲜”。在当地有关部门对接下，温州大域农业科技有限公司来到南麂，探索无人机运输新的应用场景。

“养殖基地的鲜活大黄鱼通过无人机被成功运到岛上酒店，从起飞到落地只需几分钟！”林端照说。

从网箱到餐桌，空中走廊让“活鲜”更鲜活。“十四五”以来，平阳县推动传统木质网箱升级为深水抗风浪网箱，先行先试新型潜水式球形网箱；养殖海域从近岸6米拓展至20米以上，养殖总面积超过1400亩。

“‘十五五’时期，温州将持续与国内外科研院所开展深度合作，在大黄鱼的种苗、养殖、标准、品牌、营销等全产业链上发力，让更高品质的大黄鱼‘游’上千家万户的餐桌。”温州市农业农村局副局长徐雄表示。

来 源：人民日报

原标题： 无人机牧渔 “活鲜”更鲜活

方彭依梦参与采写

本文转自：温州新闻网 66wz.com