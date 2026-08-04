AI视频·温州乐清：山水有声传古韵 文化惠民乐万家
学习强国温州学习平台 2026-08-04 09:43:12
炎热的夏季，温州乐清市仙溪古镇开展文化惠民乐万家活动。
炎热的夏季，温州乐清市仙溪古镇开展文化惠民乐万家活动。
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原标题： AI视频·温州乐清：山水有声传古韵 文化惠民乐万家
作者：武雅琪 杜雨晴 郑好 俞袭菲
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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