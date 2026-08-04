学习强国温州学习平台 2026-08-04 09:45:40

“绕两圈，再从绳孔里穿出来——”在温州市瓯海区新桥街道山前社区的宣讲现场，温州大学“小马”实践队成员正手把手带着孩子们编织大陈渔绳结。粗糙的绳线在指尖缠绕，七十年前大陈岛垦荒队员靠绳索建屋修码头的往事，也顺着绳纹慢慢铺展开来。

懂青年，才能让青年懂。成员们深知，红色宣讲最怕端着架子照本宣科，得跳出“台上讲、台下听”的固化模式，让垦荒精神在亲身参与中直抵人心。从绳结编织到书信写作，从主题绘画到环保改造，让垦荒精神听得见、摸得着，真正走深走实、入脑入心。

“一只看似只能丢弃的空瓶，动一动脑筋就能焕然一新——正如七十多年前的大陈岛，荒芜海岛也能重获生机……”宣讲员以此为引，将467名青年接力垦荒的事迹娓娓道来。一名小学生分享自己改造的环保手作，坚定地说：“我以后也要像垦荒队员那样，遇到困难不低头！”

从瓯江之畔到山海之城，七十年前，温台青年渡海登岛，拓荒筑岛兴家园；七十年后，两地青年再聚首，携手垦荒话传承。一场场宣讲走亲，让“小马”实践队的“朋友圈”越走越宽，这堂“行走的垦荒课堂”，真正打通了理论到达群众的“最后一公里”。

这个夏天，温州大学“小马”实践队步履不停，开展理论宣讲120余次，覆盖群众达14.6万人。宣讲，不仅仅只是宣讲，更是青年淬炼担当的新起点。未来，团队将在宣讲内容打磨上下真功夫，在宣讲形式创新上做新文章，在校地协同联动上求实效，推出更多接地气、有活力的宣讲作品，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”“飞入青年心坎里”。

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原标题： 温州大学“小马”实践队：青年宣讲“声”动浙南

本文转自：温州新闻网 66wz.com