园博会的“后半篇文章”，温州瓯海这样作答

新华网客户端 2026-08-04 09:49:53

盛会落幕，喧嚣渐散。作为园博园所在地，瓯海区以“主场意识”谋划“后半篇文章”——从园区规划之初即融入功能转型考量，到展期中统筹全域联动，再到会后主动承接长效运营。瓯海的逻辑很清晰：让百日的园博盛会，从城市的一场“大事件”，沉淀为百姓生活中的“日常景”。

盛夏清晨，浙江温州园博园仙湖水面波光粼粼，环湖步道上晨练的市民三三两两，一派悠然日常。历时百天的第十五届中国（温州）国际园林博览会（以下简称“温州园博会”），主会场接待游客超820万人次，联动全域各博览点接待客流超3300万人次。

温州园博园北园中国馆景观。王斌 摄

盛会落幕，喧嚣渐散。作为园博园所在地，瓯海区以“主场意识”谋划“后半篇文章”——从园区规划之初即融入功能转型考量，到展期中统筹全域联动，再到会后主动承接长效运营。瓯海的逻辑很清晰：让百日的园博盛会，从城市的一场“大事件”，沉淀为百姓生活中的“日常景”。

规划“留根”：让一次性展会变永久绿芯

放眼国内，不少城市举办园林展会多为“先办展、后善后”，极易陷入资源闲置困境。温州园博园在园区规划之初便打破城建与办展割裂思维，将230公顷园区纳入城市永久绿芯布局，定下展馆全部保留、空间分阶段盘活的建设底线，从源头规避一次性景观浪费。

根据规划，北园做足“文化味”，定位“开放式文化活力公园”，地标中国馆转型为高品质会展与商务中心，34座城市展园改造为商业运营空间；南园主打“生态牌”，定位“生态型科普研学基地”，常态化开设自然研学课程，打造区域生物多样性宣教窗口。南园西侧规划新建动物园，构建“三园协同”格局，辐射浙闽赣交界区域。

温州园博园南园葳蕤馆景观。王斌 摄

园区之外，生态红利也在持续外溢。沿线3000余亩城郊土地同步盘活，路网、市政配套、村居环境全面提档升级。老旧厂房连片改造的园博工坊现已入驻90余家文创、餐饮、休闲商户。相关业态培育工作仍在陆续推进。

家住附近的村民陈阿姨感触很深：“以前这里全是老厂房、荒地，散步都没地方去。现在环湖步道全天敞开，不用门票、不限时间，早晚都能过来走走，日子舒心多了。”一场园博，完成一片城郊片区的系统性焕新，同时把绿色福利送到百姓身边。

全域“破界”：把零星景点串成文旅生活圈

园博带来的改变不止于园内。

“以前逛园博园只能赶展期，匆匆逛半天就得返程，现在塘河、老街、艺术村连成一片，周末带上老人孩子能玩上一整天。”本地市民徐女士的感受，道出瓯海全域园博体系带来的民生改变。

无人机表演。王斌 摄

依托温州创新提出的“1+13+49”全城园博布局，瓯海将散落的文旅资源串珠成链。“以园博园为核心，我们串联起塘河、梧田老街、青灯市集、山根艺术村等核心点位，打造‘双瓯商圈联盟’，构建起一条贯通城区的L型文商旅黄金走廊，实现业态互补。”瓯海区相关人员介绍，以往分散割裂的文旅点位互联互通，市民出行游玩不用辗转奔波，短途休闲、亲子出游、老友闲逛都有多元选择。

根据可持续运营规划，围绕“四季有主题、月月有活动、日夜有秀场”的目标，园区全年将落地不少于300场各类文体活动。沉浸式互动、国风体验、户外探险、水上运动等轮番上演；数字光影水岸秀、潮玩青年市集、艺术孵化空间持续吸引年轻消费群体。多元活动不再是展会“限定福利”，而成了市民可全年参与的“日常供给”。

园博工坊一隅。温州市瓯海旅游投资集团有限公司供图

与此同时，园博工坊定位“Z世代年轻人集合空间”，改造为数字产业孵化园，打造新型创新创业综合体，实现“产业办公+文旅消费”一站式体验。不少本地文创从业者、返乡青年依托园博IP孵化成长，成为区域文化产业的新生力量。

价值“扎根”：将观览盛宴化作万家烟火气

步入“后园博时代”，瓯海的目标是充分释放园博园超级IP的乘数效应，推动生态价值、文旅价值、产业价值、民生价值相互转化，持续提升城市综合能级。

最直接的体现是民生改善。园区环湖步道、公共绿地、休闲广场永久免费开放，成为百姓“家门口的城市绿色客厅”。园博建设同步带动周边乡村、老旧片区更新改造，不断缩小城乡基础设施、公共服务差距，一幅城乡融合、山水宜居的城市画卷持续铺展。

温州园博园景观。王斌 摄

产业发展也夯实了民生底盘。园博带来的城市环境与配套设施全面升级，正持续吸引数字文创、时尚创意、文旅服务类企业向西城片区集聚，推动文旅内容与数字技术深度融合，培育城市新的经济增长点。源源不断释放的就业岗位、创业机会，把产业发展红利转化为群众实实在在的收入提升。

片区配套全面提质，直接推动群众生活品质跃迁。园博建设带动片区交通、商业、文旅、教育配套全面提质，以往城郊配套薄弱的短板彻底改善。

对瓯海而言，百天园博盛会不是句号，而是破折号——绿芯已留、格局已破、价值已扎根，后园博时代的瓯海答卷，未完待续。

来 源：新华网客户端

原标题： 探寻瓯海城市新活力丨园博会的“后半篇文章”，温州瓯海这样作答

记者 黄佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com