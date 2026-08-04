苍南发布 2026-08-04 09:49:01

8月3日下午，苍南县委十届十次全会报告广泛征求各界意见建议，进一步集思广益、凝聚共识，不断充实完善全会报告，共谋苍南高质量发展之策。

8月3日下午，苍南县委十届十次全会报告广泛征求各界意见建议，进一步集思广益、凝聚共识，不断充实完善全会报告，共谋苍南高质量发展之策。苍南县委书记张本锋，苍南县政协主席叶信迪，苍南县委副书记周建强等苍南县领导分别出席相关会议。

苍南县委书记张本锋主持召开苍南县委全会报告意见征求会，听取民主党派、工商联、无党派人士代表对苍南县委十届十次全会报告（意见征求稿）的意见和建议。

会议首先通报了《县委十届十次全会报告（意见征求稿）》起草情况。与会代表一致认为，全会报告立足苍南发展新形势，目标明确、内容详实、举措务实，能凝聚苍南县上下干事创业强大合力，为苍南抢抓机遇、实干争先明晰行动路径。同时，大家结合工作实际及苍南发展现状，围绕产业创新升级、智慧医疗建设、文旅深度融合、城市精细化管理等重点领域积极建言献策。

会上，张本锋认真听、仔细记，对各界代表心系苍南发展、积极建言献策的责任担当表示感谢。他表示，报告起草组将认真梳理归纳、充分吸纳各位代表提出的真知灼见，并不断进行优化完善和查漏补缺，切实把各界智慧转化为推动县域发展的具体举措和实际成效。

张本锋指出，近年来，苍南持续深化“工业强县”“大县大城”“无尽蓝绿”发展战略，推动全县经济社会发展取得一系列标志性成果。今年是“十五五”开局之年，也是苍南抢抓战略机遇、加快转型跨越的关键之年，站在新的起点上，既要看到成绩、坚定信心，也要正视挑战、加压奋进，以更大力度、更实举措推动苍南跨越式高质量发展迈上新台阶。

张本锋强调，苍南的发展离不开全县上下的共同努力，离不开各民主党派、工商联和无党派人士的通力合作、鼎力支持。他希望各界代表要紧密联系群众，架好“连心桥”，既要当好政策宣传员，也要当好民意传声筒，深入基层、深入群众，用心用情做好联系服务工作。要服务中心大局，当好“智囊团”，充分发挥人才荟萃、智力密集的独特优势，紧紧围绕县委中心工作，多建睿智之言、多献务实之策。要强化履职尽责，做好“监督员”，坚持问题导向，聚焦苍南县委县政府重大决策部署的贯彻执行，紧盯高质量发展中的难点堵点，开展全过程跟踪监督，推动各项重点工作落地见效。

来 源：苍南发布

原标题： 苍南广泛征求县委十届十次全会报告意见建议

记者/徐舒婷 李虹蝶 叶娜娜 摄影/张勇 李虹蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com