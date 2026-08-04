正在阅读：4苍南广泛征求县委十届十次全会报告意见建议

苍南广泛征求县委十届十次全会报告意见建议

苍南发布 2026-08-04 09:49:01
8月3日下午，苍南县委十届十次全会报告广泛征求各界意见建议，进一步集思广益、凝聚共识，不断充实完善全会报告，共谋苍南高质量发展之策。

8月3日下午，苍南县委十届十次全会报告广泛征求各界意见建议，进一步集思广益、凝聚共识，不断充实完善全会报告，共谋苍南高质量发展之策。苍南县委书记张本锋，苍南县政协主席叶信迪，苍南县委副书记周建强等苍南县领导分别出席相关会议。

苍南县委书记张本锋主持召开苍南县委全会报告意见征求会，听取民主党派、工商联、无党派人士代表对苍南县委十届十次全会报告（意见征求稿）的意见和建议。

会议首先通报了《县委十届十次全会报告（意见征求稿）》起草情况。与会代表一致认为，全会报告立足苍南发展新形势，目标明确、内容详实、举措务实，能凝聚苍南县上下干事创业强大合力，为苍南抢抓机遇、实干争先明晰行动路径。同时，大家结合工作实际及苍南发展现状，围绕产业创新升级、智慧医疗建设、文旅深度融合、城市精细化管理等重点领域积极建言献策。

会上，张本锋认真听、仔细记，对各界代表心系苍南发展、积极建言献策的责任担当表示感谢。他表示，报告起草组将认真梳理归纳、充分吸纳各位代表提出的真知灼见，并不断进行优化完善和查漏补缺切实把各界智慧转化为推动县域发展的具体举措和实际成效。

张本锋指出，近年来，苍南持续深化“工业强县”“大县大城”“无尽蓝绿”发展战略，推动全县经济社会发展取得一系列标志性成果。今年是“十五五”开局之年，也是苍南抢抓战略机遇、加快转型跨越的关键之年，站在新的起点上，既要看到成绩、坚定信心，也要正视挑战、加压奋进，以更大力度、更实举措推动苍南跨越式高质量发展迈上新台阶。

张本锋强调，苍南的发展离不开全县上下的共同努力，离不开各民主党派、工商联和无党派人士的通力合作、鼎力支持。他希望各界代表要紧密联系群众，架好“连心桥”，既要当好政策宣传员，也要当好民意传声筒，深入基层、深入群众，用心用情做好联系服务工作。要服务中心大局，当好“智囊团”，充分发挥人才荟萃、智力密集的独特优势，紧紧围绕县委中心工作，多建睿智之言、多献务实之策。要强化履职尽责，做好“监督员”，坚持问题导向，聚焦苍南县委县政府重大决策部署的贯彻执行，紧盯高质量发展中的难点堵点，开展全过程跟踪监督，推动各项重点工作落地见效。

来　源：苍南发布

原标题： 苍南广泛征求县委十届十次全会报告意见建议

记者/徐舒婷 李虹蝶 叶娜娜 摄影/张勇 李虹蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：诸葛之伊审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11