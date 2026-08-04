温州日报 2026-08-04 09:53:20

近日，江苏冬泽特医食品有限公司在中国基因药谷完成浙江区域销售总部注册，正式入驻办公，为瓯海生命健康产业集群再添新动能。

温州网讯 近日，江苏冬泽特医食品有限公司在中国基因药谷完成浙江区域销售总部注册，正式入驻办公，为瓯海生命健康产业集群再添新动能。

“冬泽特医”是国内首批专注于特殊医学用途配方食品研发、生产、销售一体化建设的国家级高新技术企业。目前，公司已累计获批18款国家特医食品注册批文，数量稳居国产特医食品行业首位，是国内持证品类最丰富、产品布局最全面、赛道深耕最深入的专业特医品牌。

据悉，入驻基因药谷前，“冬泽特医”已与温州医科大学附属第一医院建立深度合作关系，旗下“冬泽全素”“冬泽速棠”等多款产品已在院内销售，每年在温州地区销售额超1000万元。

中国基因药谷是温州“一港五谷”核心产业平台之一，也是浙江省未来产业先导区，聚焦生物医药、医疗器械、特医食品等生命健康赛道，已集聚生态企业超500家，形成了从研发、中试到生产的全链条产业生态。

来 源：温州日报

原标题： “冬泽特医”入驻中国基因药谷 手握18张国家级特医批文

记者 洪越风 瓯海融媒记者 庄苗苗

本文转自：温州新闻网 66wz.com