温州日报 2026-08-04 09:54:44

7月30日，融中财经发布2025-2026年度中国产业投资榜单。温州市大罗山基金村凭借三年深耕产融领域的扎实建设成果，首次登上该权威榜单，荣膺“2025-2026年度中国最佳基金小镇/金融集聚区”，标志着大罗山基金村发展获得全国创投行业的高度认可。

温州网讯 7月30日，融中财经发布2025-2026年度中国产业投资榜单。温州市大罗山基金村凭借三年深耕产融领域的扎实建设成果，首次登上该权威榜单，荣膺“2025-2026年度中国最佳基金小镇/金融集聚区”，标志着大罗山基金村发展获得全国创投行业的高度认可。

2023年5月，大罗山基金村正式开村运营。作为温州市重点打造的私募基金集聚平台、温商资本回归核心枢纽，大罗山基金村走出一条独具温州特色的基金集聚发展之路。截至目前，大罗山基金村已累计集聚各类投资及相关配套机构超530家，整体募集与投资总规模突破600亿元，累计对外投资超60亿元。海量资本落地不仅带来资金增量，更同步导入先进投资理念、产业资源与专业管理团队，为温州产业转型升级筑牢资本底盘，建成辐射温州、联动全国的资本蓄水池。

在资本集聚基础上，大罗山基金村以数字化、专业化服务打通创投全流程闭环，破解资本与产业信息壁垒。线下构建“常态化路演+精准化匹配+专业化培育”多元对接矩阵，三年累计举办“山海投融汇”、细分赛道专场、闭门交流会、科创研学等产融活动200余场。同时，联动银行、证券、律所、会计师事务所等80余家专业机构，打造覆盖工商注册、备案辅导、财税法务、投后管理的全链条服务体系，配套“准入把关、过程监管、风险防控”三维合规机制，守住金融安全底线。

金融之本在于服务实体，大罗山基金村锚定温州“5+5+N”重点产业体系，构建“基金+基地+产业”深度融合模式，引导资本精准滴灌实体经济。围绕电气、鞋服、泵阀等五大传统制造业转型升级，以及新能源、数字经济、生命健康、新材料、智能装备五大战略性新兴产业，联动中国数安港、中国基因药谷等“一港五谷”科创平台，建立常态化项目推送对接机制，定向培育专精特新、高新技术企业。

据介绍，大罗山基金村机构投资覆盖瑞浦兰钧、麦田能源、纳百川新能源、星曜半导体、摩尔线程、沐曦集成电路等优质企业。三年间累计推动11家企业登陆科创板、创业板、港交所等资本市场，其中本土上市企业占比超三成，资本力量持续为温州产业链补链、强链、延链，培育区域经济新增长点。

来 源：温州日报

原标题： 辐射温州联动全国资本蓄水池 大罗山基金村登上“融中最佳榜”

记者 胡文瑾

本文转自：温州新闻网 66wz.com