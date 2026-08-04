乐清发布 2026-08-04 10:16:07

8月3日，在全省、温州市防御应对第13号台风“白海豚”工作视频部署会议后，乐清市委市政府召开续会，部署台风防御应对工作。

8月3日，在全省、温州市防御应对第13号台风“白海豚”工作视频部署会议后，乐清市委市政府召开续会，部署台风防御应对工作。乐清市委书记戴旭强在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实省委省政府、温州市委市政府部署要求，树牢底线思维、极限思维，坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量，全力以赴做好防汛防台各项工作，坚决打赢这场大仗硬仗。

戴旭强指出，第13号台风“白海豚”后期路径仍存在较大不确定性，一旦靠近或登陆乐清市将可能带来极强的风雨影响。各乡镇（街道）、各部门思想上要高度重视，立足于强台风正面登陆的最不利局面，进一步优化作战体系，迅速把思想和行动统一到“防大汛、抢大险、救大灾”上来，全面复盘此前台风防御中的薄弱环节，抓紧补齐短板，做好打硬仗的充分准备，以工作的确定性应对风险的不确定性，牢牢把握防汛防台主动权。

戴旭强强调，要持续加强风险隐患排查整治，抢抓当前台风防御窗口期，严格对照八张风险清单，聚焦海上、山区、城镇运行、工程等重点领域和关键部位，开展地毯式、穿透式风险隐患排查。海上方面要确保船归港、人上岸、水域安；山洪地质灾害防御方面，要紧盯小流域山洪、地质灾害风险防范区、病险山塘水库等重点部位，强化巡查监测预警；城镇运行方面，要加强排水管网检查维护，落实供电通讯设施防中断等举措。要精准复核人员转移底数，严格按照“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”的要求，做到以图定村、以村定户、以户盯人、以人定位，确保不漏一人、不漏一户。要全面做好应急准备，提前盘点补充防汛救灾物资，配齐“三大件”“五小件”，健全市乡两级与救援队伍、大型机械设备等“三方对接”机制，严格执行值班值守纪律。要加强宣传引导，通过电视、广播、网络、应急广播等渠道，滚动发布台风动态，引导群众做好防汛防台的思想准备、工作准备、物资力量准备等，形成“人人能应急、人人能自救”的良好氛围。

乐清市领导陈万钦参加会议。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委市政府部署第13号台风“白海豚”防御应对工作

记者 张孟涛/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com