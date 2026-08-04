乐清发布 2026-08-04 10:16:07

8月3日，乐清市委市政府召开会议专题研究“双碳”重点工作。

8月3日，乐清市委市政府召开会议专题研究“双碳”重点工作。乐清市委书记戴旭强在会上强调，要全面贯彻落实习近平总书记关于碳达峰碳中和的重要论述和考察浙江重要讲话精神，按照省委省政府、温州市委市政府部署要求，坚持“双碳”引领全面绿色转型发展，协同推进“三优化一提升”，加快建设更高水平生态市，为经济社会高质量发展注入绿色动能。

乐清市领导胡立左、叶序锋等参加会议。会议听取了“双碳”工作推进思路举措及有关情况汇报，研究部署下阶段重点任务。

会议强调，实现碳达峰碳中和是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策。全市上下要进一步提高政治站位，强化思想认识，以更高站位、更宽视野系统谋划和推进“双碳”工作，努力在新一轮发展中赢得主动、赢得空间。

要加快光伏开发利用，排摸光伏资源底数，因地制宜推进集中式与分布式光伏建设，探索“光伏+”创新模式，强化政策引导与要素保障，全面拓展绿色发展空间。要提速交通运输绿色转型，加快新能源重卡规模化应用和充换电设施布局，深化港口及物流基础设施绿色改造，优化调整运输结构，切实降低交通领域碳排放强度。要深化重点企业节能降碳，坚持“一企一策”推动企业节能技改与数字化转型深度融合，全力推进低（零）碳园区建设，以产业升级助推绿色低碳发展。要深挖新型储能和陆基风电潜力，因地制宜谋划布局新型储能项目，稳妥推进陆基风力发电开发，加快构建多元清洁的能源供给体系。要强化项目谋划与效益统筹，围绕“双碳”工作谋划一批引领性、示范性重大产业项目，协同推进高质量发展和高水平保护。

会议要求，要优化完善工作推进机制。强化领导组织架构，建立精准高效的调度体系，形成例会会商机制；细化工作任务清单，将指标任务项目化、载体化，明确阶段性目标；健全督办督查机制，将“双碳”工作纳入市委市政府重点督查内容，压茬推进、一抓到底；构建问题协调机制，及时会商、分级协调，发挥好专家智库力量，深入研究上级最新政策，做好承接落地。

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原标题： 乐清市委市政府专题研究“双碳”重点工作

记者 张孟涛/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com