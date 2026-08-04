泰顺县领导看望慰问高温作业一线人员

泰顺发布 2026-08-04 10:16:07

连日来，张银贵、陈钷、雷全勉、赖立峰等泰顺县四套班子领导分赴项目工地、公用设施作业现场、户外执法执勤点等，走访看望高温作业一线人员，检查指导防暑降温和安全保障工作，向泰顺县广大劳动者致以慰问和感谢。

入伏以来，广大一线劳动者不畏酷暑、坚守岗位，在道路交通保畅、重点项目建设、应急消防值守等一线默默奉献，用辛勤汗水保障经济社会发展和城市有序运行。连日来，张银贵、陈钷、雷全勉、赖立峰等泰顺县四套班子领导分赴项目工地、公用设施作业现场、户外执法执勤点等，走访看望高温作业一线人员，检查指导防暑降温和安全保障工作，向泰顺县广大劳动者致以慰问和感谢。

▲张银贵慰问泰顺县公安局交通管理大队雅阳中队工作人员

在泰顺县公安局交通管理大队雅阳中队，泰顺县委书记张银贵与执勤交警亲切握手，详细询问高温天气下路面执勤、警力部署、勤务轮换及防暑防护保障情况。他指出，保障道路畅通和出行安全事关千家万户幸福安宁，事关社会大局和谐稳定。张银贵希望大家始终紧绷安全防护之弦，科学合理安排勤务，落实错时执勤、轮班休整制度，严格做好防暑降温、防晒防护工作，在坚守岗位、履职尽责的同时切实保障自身身体健康与执勤安全。同时要求相关部门持续做好暖警惠警保障，配齐配强防暑物资，细化高温天气执勤保障举措，全力为一线民辅警安心履职创造良好条件。

张银贵走进雅承线拓宽二期工程施工现场，实地查看项目建设进度、现场施工管理及高温安全生产落实情况，仔细询问工人日常作业和防暑降温等情况。他表示，雅承线拓宽改造是完善县域交通路网、畅通城乡联通脉络、便利群众出行的民生实事。他强调，施工单位要坚持“安全第一、质量至上”，统筹推进项目建设与安全生产，坚决克服麻痹思想，严格落实夏季高温施工规范，优化施工时序，常态化开展施工现场安全隐患排查，严防高温中暑、施工安全等事故发生。属地乡镇和项目方要用心用情做好后勤保障，完善防暑降温措施，改善作业和休息条件，在保安全、保质量的前提下高效推进项目建设。

张银贵还来到泗溪镇专职消防队，慰问坚守应急值守一线的消防救援人员。他详细了解队伍日常执勤备战、应急训练、高温值守、装备运维等工作情况。他指出，夏季是火灾事故、各类突发险情的高发时段，消防救援任务繁重、责任重大。希望全体消防救援人员继续发扬不怕吃苦、连续作战的优良作风，立足岗位职责，常态化开展隐患排查、应急演练和值班备勤，持续提升应急处置能力。同时叮嘱大家高强度训练、执勤之余务必做好自我防护，合理调整作息，劳逸结合、保重身体，以饱满的精神状态和过硬的实战本领，全力守护一方平安。

泰顺县委副书记、县长陈钷来到中国邮政泰顺分公司城关经营部，与快递员们一一握手，详细询问日均派件量、工作时长及防暑降温措施落实情况。他叮嘱大家在忙碌工作的同时，注意劳逸结合、保重身体，要求企业科学错峰安排作业，避开午间高温时段，落实好防暑降温物资供应，同时常态化开展车辆安全检查，确保高温时段寄递运营安全有序。

在泰顺县市容环境卫生管理中心，陈钷看望慰问环卫工人代表，对大家的辛勤付出表示感谢。他要求相关部门优化高温时段作业班次，增加机械化作业比重，落实高温补贴发放和防暑物资供应，在街头驿站等场所配备好饮水、防暑药品等物资，为环卫工人提供更多避暑休息便利。

在淘宝闪购泰顺运营部，陈钷与外卖配送员们深入交流，提醒骑手注意行车安全，避免长时间暴晒和超负荷工作。他要求平台企业切实履行主体责任，建立健全高温天气配送保障机制，灵活调整配送时限，落实防暑物资配备，确保安全配送、健康工作。各行业主管部门要加强对企业落实防暑降温措施的督促检查，完善户外劳动者服务站点建设，推动全社会形成尊重劳动者、关爱劳动者的良好氛围，让每一位一线劳动者都能感受到城市的温度与关怀。

泰顺县人大常委会主任雷全勉率队到国网新源浙江泰顺抽水蓄能电站新朱湾大桥施工现场，看望慰问高温中坚守岗位的一线工作者。在施工现场，雷全勉为一线施工人员送上防暑降温用品，详细了解项目施工进度、安全生产、防暑降温措施落实等情况，向不畏酷暑、奋战一线的施工人员致以诚挚感谢。

雷全勉表示，国网新源浙江泰顺抽水蓄能电站项目是我县重大能源民生工程，对带动地方产业发展、优化区域能源布局具有重要意义，相关部门和施工单位要压实建设主体责任，高效有序推进项目施工建设。同时反复叮嘱相关单位，要始终把一线人员的生命健康放在首位，科学调整高温时段作业计划，配齐配全防暑降温物资，切实筑牢高温天气安全生产防线。

泰顺县政协主席赖立峰一行前往苍泰高速大安互通工程，与项目一线建设者深入交流，仔细询问作息时间、劳动保障措施，叮嘱大家务必注意防暑降温、保重身体，向奋战在高温一线的建设者们致以诚挚问候。

作为浙江省综合交通运输发展“十四五”规划重点建设项目，苍泰高速建成后将贯通浙南东西向走廊，实现苍南至泰顺1小时直达，对推动山区共富具有重要意义。当前正值盛夏高温时节，赖立峰要求施工单位要高度重视安全生产，科学合理安排作业时间，严格落实防暑降温各项措施，切实保障一线工人的身体健康和生命安全。赖立峰一行还走访了220省道一期先行段公路养护站和龟湖上宅垟至岗后垟道路工程交溪大桥施工现场，实地察看工程进展情况，慰问一线施工人员。

泰顺县领导刘一忠、毛达雄、许方航、童德平、郭素琴、夏盛群分别参加慰问。

来 源：泰顺发布

原标题： 县领导看望慰问高温作业一线人员

记者：王文慧、胡佳妮、林静、高立宝 摄影：孙斌 、王光宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com