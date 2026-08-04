新华网 2026-08-04 10:26:04

在当前气候变化背景下，近日北半球多地频繁出现创纪录高温。高温干旱导致部分欧洲河流水位走低、一些核电设施停运，野火大范围蔓延。伴随厄尔尼诺现象持续增强，超强厄尔尼诺事件或将来袭，进一步加剧极端天气事件风险。多位国际组织官员呼吁各国强化预警、应对气候危机。

北半球遭遇热浪 高温纪录频破

在美国，美国国家气象局网站8月3日更新的气象警报信息显示，极端热浪在美国西部部分地区持续，加利福尼亚州、亚利桑那州、内华达州和犹他州的部分地区处于极端高温警报下。美联社报道，内华达州拉斯维加斯8月1日气温一度达到46摄氏度，创下今年新高。

在欧洲，波兰气象与水资源管理研究所的初步数据显示，波兰斯武比采市7月28日最高气温达到40.5摄氏度，打破了100多年的全国高温纪录。意大利卫生部8月1日发布的最新热浪预警显示，在被监测的27座城市中，有25座被纳入8月3日的高温红色预警范围，多地最高气温可能超过40摄氏度。

埃及气候变化信息中心近日发布警告说，自8月初起，埃及将迎来新一轮强热浪。尼罗河三角洲地区、大开罗地区等地最高气温预计将升至41至44摄氏度，南部上埃及部分地区最高气温将超过45摄氏度。

据韩国气象厅消息，韩国多地8月2日遭遇40摄氏度以上高温天气，庆尚南道梁山日间气温连续5天超过40摄氏度，2日更升至42.5摄氏度，刷新韩国最高气温纪录。

日本媒体报道，7月21日至25日，日本连续5天出现40摄氏度以上的“酷暑日”，创下自2010年有相关统计以来的最长纪录。

水位下降核电停运 多国野火肆虐

持续高温与降水不足使欧洲主要河流水位下降。荷兰基础设施与水资源管理部7月30日说，莱茵河荷兰段水位已降至阿姆斯特丹标准水位（NAP）以上6.47米，创下有记录以来最低。水利部门预计，未来几天莱茵河水位将进一步下降。

由于多瑙河水位过低，沿岸核电站冷却水供应难以保障，罗马尼亚和匈牙利关停了国内核电站反应堆。罗马尼亚切尔纳沃德核电站的两座核反应堆先后于7月28日和30日停运。匈牙利总理毛焦尔·彼得7月30日表示，该国唯一的核电站——保克什核电站在其44年历史上首次完全关闭。预计多瑙河水位在未来几周还会继续下降，该电站短期内重启的可能性不大。

高温和干旱加大了森林火灾风险。西班牙生态转型与人口挑战部发布的初步数据显示，截至8月2日，今年西班牙森林火灾过火面积已超过18.6万公顷，约为2025年同期的5.6倍。据意大利《24小时太阳报》报道，截至7月28日，意大利今年已记录超过1070起大型森林火灾，总过火面积约7.4万公顷。葡萄牙自然与森林保护研究所7月31日公布的数据显示，今年前7个月，葡萄牙共发生野火5729起，过火面积约为5.3万公顷，为近4年来同期最高水平。法国内政部长努内兹8月1日在新闻发布会上说，自7月22日野火在该国吉伦特省爆发以来，过火面积约为4.2万公顷。

据美国国家跨部门消防中心公布的最新数据，8月1日当天美国有84起大规模野火在燃烧，其中绝大多数都在西部，超过2.6万名消防人员及支援人员参加灭火作业。

厄尔尼诺现象增强 加剧灾害风险

联合国秘书长古特雷斯7月31日在纽约联合国总部举行的记者见面会上指出，根据世界气象组织的最新通报，今夏出现的破纪录高温、严重山火等只是“暖场”。厄尔尼诺现象正在加强，给“已经着火的地球”火上浇油。

古特雷斯说，世界气象组织的最新预测显示，今年8月至10月，全球几乎所有陆地区域的气温预计都将高于正常水平。厄尔尼诺现象不仅带来热浪，还对全球范围的降水产生影响。中美洲和加勒比地区，以及南美洲、南亚、西南太平洋、欧洲和非洲部分地区将迎来高温和干旱。他呼吁各方采取行动应对厄尔尼诺现象带来的极端高温。

世界气象组织等机构的预测认为，厄尔尼诺现象会增加世界许多地区出现热浪、干旱、强降雨等极端天气事件的可能性。一些气象专家认为，当前的气候变化会放大厄尔尼诺现象的影响。

非洲联盟农业、农村发展、蓝色经济和可持续环境委员摩西·维拉卡蒂7月30日在非盟总部举行的应对厄尔尼诺部长级特别磋商会议上说，预测显示极有可能出现超强厄尔尼诺事件，非洲大陆许多地区可能面临严峻挑战，包括严重干旱、毁灭性洪水、持续热浪、粮食生产中断、水资源短缺、疾病暴发、人道主义需求增加等。他呼吁非洲各国加强科学预警，采取切实有效的防灾措施，保护生命、生计和经济发展。

来 源：新华网

原标题： 全球多地热浪频发 厄尔尼诺“火上浇油”

本文转自：温州新闻网 66wz.com