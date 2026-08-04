新华网 2026-08-04 10:26:05

记者8月3日从财政部了解到，财政部近日会同农业农村部、水利部下达农业防灾减灾和水利救灾资金21.54亿元。

据介绍，三部门此次下达资金，一是支持广西、湖北、湖南、广东、重庆、贵州等6省（自治区、直辖市）开展水利工程设施水毁修复等洪涝、地震灾后救灾工作，助力保障水利工程安全运行；二是支持辽宁、吉林、浙江、广西、湖北等5省（自治区）开展在田作物肥水管理、绝收地块改种补种、畜牧渔业补栏补苗、损毁设施修复等灾后生产恢复工作；三是支持山西、新疆、甘肃等3省（自治区）及时做好农作物改种补种、畜牧补栏等洪涝、风雹灾后救灾工作，加快恢复农业生产；四是聚焦防救衔接，支持河北、内蒙古、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、新疆、四川等13省（自治区）及新疆生产建设兵团、北大荒农垦集团实施喷施作业等秋粮防灾举措，助力夺取秋粮和全年粮食丰收。

来 源：新华网

原标题： 21.54亿元农业防灾减灾和水利救灾资金下达

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