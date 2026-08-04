委内瑞拉地震遇难人数超过6000
新华网 2026-08-04 10:26:05
委内瑞拉全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯3日说，在6月24日地震中遇难的人数已升至6125人。
罗德里格斯在社交媒体上发布的最新消息显示，已有6462人获救，超过6万人曾在医院接受治疗。委官方对超过4.3万栋房屋进行了评估，其中，近万栋房屋限制居住，6000多栋处于高风险状态。委内瑞拉政府在地震灾区清理的瓦砾超过34万吨。
6月24日晚，委内瑞拉发生百余年来最强地震，一分钟内出现两次7级以上强震。
来 源：新华网
原标题： 委内瑞拉地震遇难人数超过6000
记者 田睿
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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