中国新闻网 2026-08-04 10:26:05

据中央气象台网站消息，昨日，陕西南部、河南西部、湖北西部、湖南西北部、四川东北部、重庆中东部、贵州东部和南部、云南南部、广西西部和南部、广东西南部、海南岛中东部以及山西西南部、河北中北部、北京、黑龙江中部、内蒙古东南部等地出现大到暴雨，局地大暴雨。预计今天，南方降雨范围和降水强度变化不大，华北地区雨势稍减，黑龙江中部仍有暴雨。

图片来源：中央气象台网站

中央气象台今晨继续发布暴雨黄色预警：今天，黑龙江中南部、陕西东南部、山西南部、河南西部、重庆东部、湖北西部、湖南西部、贵州东部和南部、云南西部和南部、广西北部和东南部、广东西南部、海南岛等地的部分地区有大到暴雨，其中重庆东部、湖北西南部、湖南西北部、云南西部、广西东南部沿海、广东西南部、海南岛北部和西南部等地局地有大暴雨(100～200毫米)；上述部分地区伴有短时强降水(最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过80毫米)。

此外，内蒙古中东部、东北地区、华北、黄淮西部、江汉等地的部分地区将有8级以上雷暴大风或冰雹天气，黑龙江南部、吉林西部、河南北部和西部等地的部分地区将有10级以上雷暴大风，最大风力可达11级以上，局地不排除出现龙卷的可能性。中央气象台今晨继续发布强对流天气蓝色预警。

专家提醒，陕西、湖北、湖南、云南、华南南部等地部分地区降雨较强，公众要及时关注预报、预警信息，警惕持续强降雨可能引发的次生灾害，远离山区、河谷、地势低洼的地区，注意出行安全。

图片来源：中央气象台网站

图片来源：中央气象台网站

最后关注海上最新动向。今晨5时，今年第13号台风“白海豚”的中心位于琉球群岛那霸市偏东方向约1610公里的西北太平洋上，强度为强台风级(15级，48米/秒)。预计“白海豚”将继续向偏西方向移动，逐渐趋向于我国，强度变化不大。5日夜间之前，台风“白海豚”对我国近海地区没有影响，7日前后，它将进入东海，从目前分析来看它进入东海后的路径预报存在一定的不确定性，中央气象台将持续关注“白海豚”的发展演变，及时滚动更新预报信息，请华东沿海的公众提高关注，提前做好相关防御措施。

图片来源：中央气象台网站

来 源：中国新闻网

原标题： 陕鄂渝云及华南等地有强降雨 台风“白海豚”继续西行

本文转自：温州新闻网 66wz.com