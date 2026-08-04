新华网 2026-08-04 10:29:46

消息人士披露，对伊朗的战事陷入僵局之时，美军中央司令部开始在内部广泛征集“有创意、非常规”的建议以打开局面。

美国有线电视新闻网（CNN）3日援引两名消息人士的话报道，中央司令部一名高级军官上周在发给众多军方分析师的电子邮件中写道：“我们正在寻求有创意、非常规方式，以施压和惩罚伊朗”。

一些美军官员表示，在美军中发送电子邮件广泛征求建议的方式并不常见。CNN说，这反映了美国政府在迫使伊朗同意达成协议方面的选项已经所剩不多。

美国总统特朗普7月底威胁称，他正“认真考虑”恢复对伊朗的大规模作战行动，可能打击伊朗镐山地下核设施。但他本月1日又宣布，取消对伊朗的军事打击。

7月21日，美国总统特朗普（左）在华盛顿白宫欢迎黎巴嫩总统奥恩。新华社发（李源清摄）

多名消息人士说，鉴于镐山地下核设施的深度，即使美军现有威力最大常规武器的打击也难以奏效。

两名美国知情官员上月表示，根据美国中央情报局和国防情报局的评估，美军仅依靠当前空袭方式很难迫使伊朗改变谈判立场。美军参谋长联席会议主席丹·凯恩上月在国会作证时也坦承，仅靠空袭难以达成特朗普公开宣布的全部作战目标。

特朗普曾威胁，可能会向伊朗派遣地面部队。但这类行动风险巨大，美军面临更大的人员伤亡危险，也违背了特朗普竞选时对支持者阵营所作承诺。

7月29日，在美国新泽西州林登市，一架飞机飞过炼油厂。受美国和伊朗最新动向等因素影响，国际原油期货价格7月29日显著上涨，纽约原油期货价格与伦敦布伦特原油期货价格盘中涨幅均超7%。新华社记者张凤国摄

CNN分析认为，特朗普还可能被迫继续接受现状，即美国与伊朗一轮一轮相互空袭。但在这种情况下，美军仍然可能承受更多伤亡，且霍尔木兹海峡问题会形成悬案，美国则陷入特朗普曾反对的“没有尽头的战争”。

据多家美国媒体报道，美军的防空导弹库存已在伊朗战事中大幅消耗。美国智库战略与国际问题研究中心日前发布的最新报告显示，美军“爱国者”防空导弹库存已消耗超过60%，“萨德”防空导弹已消耗超过40%。

一名消息人士表示，特朗普也考虑过再次打击美国和以色列去年空袭的伊朗核设施，以一场“烟花秀”的象征性胜利结束这场战事。

来 源：新华网

原标题： 伊朗战事如何继续？美军开始内部“求支招”

作者 惠晓霜

本文转自：温州新闻网 66wz.com