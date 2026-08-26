父子三人横跨欧亚大陆11个国家自驾“走归” 把万里归途变成暑期“行走的课堂”

温州晚报 2026-08-26 09:29:00

这个暑假，当多数家庭选择短途避暑、近郊研学，旅居西班牙的温州华侨戴建勋做了一个“疯狂”的决定，42天前，他带着两个在国外出生长大的儿子，从西班牙巴塞罗那出发，开启了一场向往已久的自驾“走归”之旅。

温州网讯 这个暑假，当多数家庭选择短途避暑、近郊研学，旅居西班牙的温州华侨戴建勋做了一个“疯狂”的决定，42天前，他带着两个在国外出生长大的儿子，从西班牙巴塞罗那出发，开启了一场向往已久的自驾“走归”之旅。

这段14935.9公里的归途，被父亲戴建勋打造成一堂没有围墙的课。8月24日，穿越欧亚大陆11国，一家人安全抵达温州，戴建勋向记者讲述了这段旅途的温暖故事。

一场蓄谋已久的远行

把旅途主动权交给孩子

这场旅行并非一时兴起。2005年，戴建勋远赴西班牙闯荡，多年来深耕异乡，他做过司机，开过寿司店、酒吧、杂货店，如今从事高端旅行团定制导游工作。学过汽车修理、常年与车为伴的他，心底一直藏着一个自驾穿越欧亚大陆的梦想。

“从前孩子年纪小，远行是负担，现在他们长大了，能成为我旅途的小帮手。”戴建勋的两个儿子分别13岁、9岁，会中、英、西三门语言，今年暑假，他终于敲定计划，提前半年陆续筹备，逐一梳理准备车辆配件、跨境海关手续、沿途路线规划等各类细节。

这场跨越万里的归途，对于戴建勋来说，是一次圆梦之旅；但对于两个孩子而言，这更像是一场父亲精心设计的“行走的课堂”。出发前他便明确告知两个孩子，这不是轻松的观光旅游，而是一场需要付出、担当与坚持的成长修行，并为兄弟俩划分了任务，要求他们全程独立完成旅途挑战。

旅途之中，戴建勋只把控整体行程路线和安全以及拍摄记录，刻意将解决问题的主动权交给孩子。“我不想让他们只是坐在车里看风景，”戴建勋说：“我希望他们在旅途中去发现美，去学会解决难题的能力。”兄弟俩要独立完成问路、规划小城市的游玩攻略等基础工作。

不仅如此，他还刻意制造“麻烦”，每到一座陌生城市，他便“赶”孩子们出酒店，独立寻找超市采购物资、找加油站、洗车店和特色餐馆等。不是简单找到就行，他还定下规矩：如寻找餐馆时，必须对比四五家门店，综合考量评分、人均消费、地理位置、特色菜品等信息，最终梳理理由、汇报选择方案。

小儿子戴文韬说，“刚开始懒觉得是麻烦，不愿意做，但做起来其实也不难，有不懂的就问豆包。”大儿子戴锝韬主动手机里借助各类工具查阅资料、解决问题。戴建勋直言，这种坚持，让两个孩子在旅途中迅速成长。

性格内敛的大儿子戴锝韬愈发沉稳稳重，主动负责行程统筹与对外沟通；开朗活泼的小儿子戴文韬化身旅途“先锋”，敢于主动在陌生街头问路交流。旅途的考验从不缺席，在爱沙尼亚通往俄罗斯的口岸，一家人意外被困30小时，得知通关口岸需排队五天后，兄弟俩主动上前沟通交涉，最终顺利解决通关难题。

长途旅途不乏艰辛，为追赶行程，车上啃干面包、饿肚子赶路常有。途经哈萨克斯坦时，一家人错过酒店预订时限，只能蜷缩在车内过夜。面对奔波劳碌，孩子们毫无怨言。戴锝韬虽心疼但又欣慰孩子能吃苦。在戴建勋看来，适度的磨砺，远比安逸的观光，更能滋养孩子的成长。

断网的莫斯科

有麻烦更有温情

旅程中最惊心动魄、难忘的一课，发生在俄罗斯。

虽然提前做足了功课，一家人仍遭遇突发困境：境外手机网络在当地全面失效，无法办理本地电话卡，导航、打车、支付软件全部失灵，父子三人陷入与外界失联的困境。

不同于多数家长冲上前独揽的处事方式，戴建勋选择“大胆”放手。他留守车辆保障安全，让两名孩子结伴外出，独立寻找网络、问路寻路。

俄语为主的莫斯科，语言沟通壁垒重重。兄弟俩凭借英语交流、手势比划，在加油站寻找看起来“会英语”的年轻人求助。幸运的是，一位会英语的俄罗斯阿姨主动驻足，虽不熟悉路况，却全程为他们担任俄语翻译，助力孩子们打探路线、梳理信息。

绝境之中的陌生人善意，成为旅途最温暖的底色。在莫斯科路边迷路，一对定居莫斯科的夫妻主动上前帮扶，男方是成都人，耐心为他们导航引路、协助办理酒店入住，还多方尝试帮忙办理手机卡、充值流量，还分文不取。夜幕降临，在莫斯科的餐馆，餐馆老板看他们一家人因没网络不方便回酒店，主动驾车相送，还特意绕路带他们游览莫斯科市中心地标夜景。

在哈萨克斯坦阿斯塔纳，大儿子戴锝韬至今记得那个温暖的夜晚。父子三人在酒店门口正纠结如何进烧烤店点餐，一位定居当地的新疆哈萨克族同胞主动搭话，不仅帮忙翻译沟通、推荐菜品，还悄悄垫付了全部餐费，后续还持续关心他们的旅途行程。

这些不期而遇的善意，萍水相逢的温暖，成为孩子们旅途珍贵的记忆。“一路上无论国外国内，总是能遇到好心人，屡屡逢凶化吉。”戴建勋感慨，他也时常借此教导孩子，要常怀感恩之心，将这份善意与温暖传递下去。

旅途也并非只有艰辛，在莫斯科合法军事体验场地，孩子们也圆梦心愿，近距离触摸真枪、体验坦克装备，让书本与视频中的军事梦想落地成真。

纵览山河读懂家园

一场了解祖国的文化课

8月2日，穿过霍尔果斯口岸，踏上祖国土地，这场欧亚自驾之旅，正式开启全新篇章。如果说境外路段是生存能力的试炼场，那么国内行程，便是兄弟俩读懂家国、触摸中华文化的沉浸式课堂。

“在此之前，孩子对中国的认知大多来自书本，过往回国，也只是在温州、青田短暂停留，途经北京也仅仅是机场转机，从未真正从未真正行走在祖国的广袤土地。”戴建勋说，这一次，大漠戈壁、河西走廊、江南水乡、红色热土，一路山河烟火，让他们对“祖国”二字有了具象、鲜活的认知。

戴建勋带着孩子边走边看、边行边学。在敦煌，父子三人骑行穿行沙漠，亲身感受古丝绸之路的苍茫壮阔；在延安，探访革命旧址，回望红色岁月；在河西走廊，偶遇古长城遗址与红西路军安西战役纪念馆，沉浸式感悟家国历史；在酒泉卫星发射中心，近距离见到了真实的发射，把课本上的航天变成了眼前看得见的震撼；在少林寺，体悟千年古刹的禅意文脉；在焦溪古镇，邂逅江南水乡的静谧温婉……

旅途的体验从不完美，景区的人潮拥挤、个别游客的不文明行为，让孩子们看到真实的人间百态。吐鲁番64℃的地表高温带来灼热体感，红色纪念馆里的文物与故事震撼人心，书本中冰冷的文字，尽数变成眼前可触、可感的真实场景。戴建勋还给兄弟俩特意购置五角星帽子佩戴，以最质朴的方式铭记岁月。

行走途中，兄弟俩还自发做起趣味社会观察。他们尝试用欧元在国内超市消费，戴锝韬说：“绝大多数营业员会礼貌拒绝，也有个别商户愿意接纳外币。”一次次尝试与观察，让他们直观体会中外货币体系、消费习惯的差异，在细微处感知国情特色。

万里归途落幕

远方仍有新期许

原定45天的行程，最终提前4天圆满收官。41天万里跋涉，兄弟俩的蜕变清晰可见：曾经畏惧陌生社交的少年，敢于主动开口沟通；曾经依赖父母的孩童，学会拆解难题、对比取舍、独立决策；在语言不通、环境未知的困境中，练就了从容应对突发状况的综合能力。

旅途短视频在网络走红后，不少网友咨询跨国自驾攻略。戴建勋认为，跨国自驾不适合一时兴起的“说走就走”，有较好的经济基础、熟练的车辆维护技能、基础的外语沟通能力、强大的应急应变心态，缺一不可。这场顺利的远行，依托的是他多年导游工作与自驾出行积累的丰富经验。针对网上大量过时的跨国自驾攻略，他计划结合本次实操经验，整理发布一套完整、实用的出行指南，为爱好者提供参考。

8月24日，汽车驶入温州家小区，这场特殊的暑期行走课堂正式结课。9月8日，兄弟俩将返程西班牙开启新学期。这一场万里归途落幕，但故事还留有遐想。戴建勋有一个新的想法：回西班牙时或许会带着父亲，走云南、西藏的线路，开启另一段国内旅程；西班牙语通行的南美大陆，也可能成为他心中下一个自驾远方。

来 源：温州晚报

原标题： 父子三人横跨欧亚大陆11个国家自驾“走归” 把万里归途变成暑期“行走的课堂”

摄影: 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com