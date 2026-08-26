德国大众拟大裁员 州长呼吁守护“汽车之乡”
德国大众汽车集团首席执行官奥博穆23日宣布拟大规模裁员并可能关闭多家本土工厂，大众总部所在的下萨克森州州长奥拉夫·利斯24日呼吁股东采取行动，避免大众工厂关闭，共同守护德国“汽车之乡”。
奥博穆23日在企业网站发布的访谈中说，受不利的全球经济形势、美国关税、中东战事及监管负担等多重因素影响，大众汽车及整个德国汽车工业正经历“史上最严重动荡”，集团处境“岌岌可危”。
奥博穆说，目前看不到任何办法能让埃姆登、汉诺威、茨维考和内卡苏尔姆的工厂在今后十几年内保持盈利。他强调关闭工厂是“最后的选择，也是代价最高昂的方案”。
2025年9月11日，人们在德国慕尼黑国际车展户外展区大众展区参观。新华社记者张帆摄
下萨克森州州长利斯24日在大众汽车位于汉诺威的工厂说，“下萨克森是汽车之乡……这必须维持下去”。他呼吁股东共同寻找解决方案。据英国《金融时报》报道，下萨克森州持有大众汽车集团20%的投票权股份，利斯本人是大众监事会成员。
据法新社报道，大众汽车集团是欧洲最大的汽车制造商，目前在欧洲面临每年50万辆的产能过剩。奥博穆说，公司正探索其他“产业解决方案”。
路透社援引消息人士的说法报道，奥博穆提出，需在集团通过的裁员5万人方案的基础上再裁5万人，但监事会此前已否决该重组方案的关键部分，定于9月4日再次开会讨论。本周，大众将在沃尔夫斯堡总部及多家工厂举行员工代表会议。
来 源：新华网
记者 刘少卿
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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