新华网 2026-08-26 11:00:51

德国大众汽车集团首席执行官奥博穆23日宣布拟大规模裁员并可能关闭多家本土工厂，大众总部所在的下萨克森州州长奥拉夫·利斯24日呼吁股东采取行动，避免大众工厂关闭，共同守护德国“汽车之乡”。

德国大众汽车集团首席执行官奥博穆23日宣布拟大规模裁员并可能关闭多家本土工厂，大众总部所在的下萨克森州州长奥拉夫·利斯24日呼吁股东采取行动，避免大众工厂关闭，共同守护德国“汽车之乡”。

奥博穆23日在企业网站发布的访谈中说，受不利的全球经济形势、美国关税、中东战事及监管负担等多重因素影响，大众汽车及整个德国汽车工业正经历“史上最严重动荡”，集团处境“岌岌可危”。

奥博穆说，目前看不到任何办法能让埃姆登、汉诺威、茨维考和内卡苏尔姆的工厂在今后十几年内保持盈利。他强调关闭工厂是“最后的选择，也是代价最高昂的方案”。

2025年9月11日，人们在德国慕尼黑国际车展户外展区大众展区参观。新华社记者张帆摄

下萨克森州州长利斯24日在大众汽车位于汉诺威的工厂说，“下萨克森是汽车之乡……这必须维持下去”。他呼吁股东共同寻找解决方案。据英国《金融时报》报道，下萨克森州持有大众汽车集团20%的投票权股份，利斯本人是大众监事会成员。

据法新社报道，大众汽车集团是欧洲最大的汽车制造商，目前在欧洲面临每年50万辆的产能过剩。奥博穆说，公司正探索其他“产业解决方案”。

路透社援引消息人士的说法报道，奥博穆提出，需在集团通过的裁员5万人方案的基础上再裁5万人，但监事会此前已否决该重组方案的关键部分，定于9月4日再次开会讨论。本周，大众将在沃尔夫斯堡总部及多家工厂举行员工代表会议。

来 源：新华网

原标题： 德国大众拟大裁员 州长呼吁守护“汽车之乡”

记者 刘少卿

本文转自：温州新闻网 66wz.com