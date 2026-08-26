国际观察｜美国“经济孤立”行动能压服伊朗吗？

新华网 2026-08-26 11:04:30

在美国与伊朗的冲突对峙将满半年之际，特朗普政府再度加码对伊制裁。美国财政部长贝森特24日表示，美方将对伊朗实施所谓“经济孤立”的新一轮制裁措施，试图以此逼迫伊朗妥协。

分析人士认为，美方此举看似“声势浩大”，但执行路径并不明确，实际效果存疑。相关措施会加剧伊朗经济民生压力，但很难迫使伊朗屈服，反而会激起伊方抵抗甚至升级冲突，加深特朗普政府进退两难的窘境。

这是8月24日在美国首都华盛顿拍摄的财政部大楼。新华社记者李睿摄

“经济决战”还是“鸣枪示警”？

据美国财政部24日发布的公告，美国从当日起将对伊制裁范围扩大到航空、数字资产、黄金、航运和技术行业等5个领域，并暂停涉及伊朗部分教育活动、个人汇款、会议服务、体育和学术交流等领域的多项许可。此外，约60个涉及核与导弹技术、网络行动、石油贸易等的伊朗相关实体、个人和船只被列入制裁清单。

贝森特还警告称，美方将对拒绝切断与伊朗经济联系的国家施加新制裁。不过，他并未立即宣布具体制裁措施，也未公布时间线。他还承认，立即实施全面制裁会“摧毁全球金融体系”。

美国前伊朗问题特使罗伯特·马利评论说，贝森特有关制裁的表态充满敌意，但在执行上又含糊不清。“若美方当下不愿实施全面制裁，未来也未必会实施；当其他国家拒绝配合时，美方将如何处置也是未知数。”

有美国媒体指出，在对与伊朗存在经济联系的国家实施次级制裁方面，贝森特的表态有所保留。他此前高调宣称的对伊“经济决战”，更像是一次“鸣枪示警”。

美国总统特朗普上周就“预告”将对伊朗实施“有史以来针对国家的最具毁灭性的经济行动”；贝森特近日在英国《金融时报》发文称，将对伊朗发起“经济决战”。有分析认为，特朗普政府近来接连高调发出经济威胁的背后，是冲突久拖不决、军事选项受限、中期选举迫近带来的多重焦虑。

北京大学国际关系学院教授王勇认为，特朗普政府出台对伊新制裁措施是为了夺回战略主动，需要通过强硬措辞来营造“政策升级”感，并刻意塑造一种“局势在改变”的印象，但措辞强硬并不意味政策奏效。

这是美国总统特朗普5月1日在首都华盛顿白宫南草坪接受媒体采访的资料照片。新华社发（李源清摄）

伊朗不会屈服

受美伊战事和美国封锁影响，伊朗国内目前通胀高企、货币走弱、物资短缺。据美联社报道，在贝森特公布对伊新制裁措施数小时前，伊朗货币里亚尔对美元汇率跌至历史新低。

分析人士认为，美方的新制裁措施无疑会进一步加剧伊朗经济和民生困境，但伊朗不会因此选择政治让步，因为在伊朗看来，让步比承受制裁更加危险。

1979年伊朗伊斯兰革命后，美国长期维持对伊朗的经济制裁，伊朗经济体系已形成对制裁的适应能力。2018年，美国单方面退出伊核协议后，随即对伊朗实施“极限施压”的经济制裁，制裁涵盖各行各业，但这并未迫使伊朗屈服。

伊朗最高领袖顾问穆赫贝尔24日晚在社交媒体平台表示，美国过去47年来对伊朗采取制裁、战争、煽动分裂等敌对战略，均未取得预期效果。面对美方威胁，伊朗的回应将比以往更加坚决。

伊朗总统佩泽希齐扬同日表示，美国“应改变与伊朗打交道时的言辞和做法”，依靠强权和霸凌只会让相关外交进程更加复杂。

这是伊朗总统佩泽希齐扬4月15日在首都德黑兰视察伊朗红新月会时的资料照片。新华社记者沙达提摄

美国昆西治国方略研究所执行副总裁特里塔·帕尔西认为，从过往经验看，制裁固然能造成损失，但要将这种损失转化为对方的政策转变则完全是另一回事，美国几乎从未做到这一点。

美国“从失败走向失败”

分析人士指出，特朗普政府试图以大规模制裁替代军事行动逼迫伊朗妥协，但若制裁重创伊朗经济，伊朗极有可能将升级军事行动作为反制手段。

美国乔治敦大学卡塔尔分校教授迈赫兰·卡姆拉瓦认为，特朗普越是扬言要以制裁逼迫伊朗屈服，伊朗领导层内部呼吁军事升级的声音就会越高涨。美国前国家反恐中心主任乔·肯特说，在伊朗强硬派眼中，唯有军事打击才能对美国形成有效威慑。为回应制裁，伊朗方面很可能袭击美国在中东地区的军事基地及舰船。

伊朗国内已有以军事手段对抗美国加码制裁的言论。伊朗副外长兼外交部政治和国际问题研究中心主任哈提卜扎德表示，面对美方持续“极限施压”，伊朗政府将协调各机构、调动各方面资源特别是军事资源，推动制裁“失效”，并努力维护国家利益和安全。

同时，伊朗还警告其他国家不要配合美方制裁。伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊日前表示，如果伊朗邻国在美国对伊朗发动的“经济战”中站在美国一边，那么“波斯湾和霍尔木兹海峡将不会有一滴石油流出”。

有分析指出，美国经济制裁难以瓦解伊朗的抵抗意志，反而会使局势升级甚至导致军事冲突再度爆发，并进一步推高全球油价、反噬美国经济，加深美国“打不赢、走不掉、谈不拢”的战略困局。

美国卡内基国际和平研究院高级研究员斯蒂芬·沃特海姆说，特朗普政府痴迷于通过施压迫使别国顺从自己的意愿，却对对方的战略目标和国内政治视而不见，结果就是“从失败走向失败”。

来 源：新华网

原标题： 国际观察｜美国“经济孤立”行动能压服伊朗吗？

记者 陈书林 陈霄

本文转自：温州新闻网 66wz.com