新华网 2026-08-26 11:05:27

中国最大直径水下盾构隧道25日在山东济南正式通车投用，车辆只需约5分钟就能通行有“地上悬河”特征的黄河济南段南北两岸。

这是8月25日拍摄的济南黄岗路黄河隧道通车现场（无人机照片）。新华社记者 朱峥 摄

中国最大直径水下盾构隧道25日在山东济南正式通车投用，车辆只需约5分钟就能通行有“地上悬河”特征的黄河济南段南北两岸。

该项目名为济南黄岗路黄河隧道，全长约5.75公里，其中盾构段长约3.3公里，采用开挖直径达17.5米的“山河号”盾构机施工。隧道为单洞双层结构，上下层共设置六车道，设计时速60公里，是中国首条穿黄单洞双层盾构隧道。

“单洞双层布置充分利用地下空间资源，盾构一次掘进即可实现双向通行，综合投资节约效益显著。”项目投资建设方、济南城市建设集团项目负责人张提勇说，隧道内部净高达到4.2米，可满足通行公交、消防、管理及救援车辆等要求，极大提高黄河南北两岸通行能力。

据介绍，承担此次掘进任务的“山河号”盾构机开挖直径达17.5米，相当于6层楼高。“随着盾构机直径的增加，其制造难度、施工风险系数也呈几何式增长。”项目施工方、中铁十四局项目现场负责人周祥说，黄河济南段河床高出南岸城区地面5米左右，水下地质条件复杂。项目团队为“山河号”盾构机创新应用大开口率带压复合型刀盘，装配伸缩式主驱动、开挖仓伸缩摄像头等先进装备，并搭载智能化装备系统，确保隧道安全高效掘进。

国家最高科学技术奖获得者、中国工程院院士钱七虎认为，济南黄岗路黄河隧道建造过程高度智能化、机械化、绿色化技术的落地应用，将推动中国盾构隧道技术持续进步，对中国水下交通隧道建设具有里程碑意义。

8月25日，车辆行驶在济南黄岗路黄河隧道内。新华社记者 朱峥 摄

为保障隧道安全、稳定、高效运营，项目引入智能轨道巡检机器人，搭载360度全景云台、红外成像和激光避障雷达等全套智能设备，集成视频监控、红外测温、环境监测、智能预警等多重功能，实现全域自主巡检，替代人工模式。此外，消防系统升级为AI图像火灾探测，可融合识别火焰、烟雾、烟气，有效提升探测灵敏度和精准度，为应急处置赢得先机。

近年来，随着中国装备制造水平与基建能力不断提高，山东省内跨越黄河的交通设施密度不断增加。济南黄岗路黄河隧道建成后，将进一步促进黄河南北两岸的经济交流与合作，提高济南省会城市首位度和辐射带动力，对落实黄河重大国家战略，以及加快新旧动能转换起步区建设具有重要意义。

来 源：新华网

原标题： 中国最大直径水下盾构隧道通车 助力黄河两岸通行

记者 张昕怡、张钟仁

本文转自：温州新闻网 66wz.com