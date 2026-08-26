新华网 2026-08-26 11:06:05

法国总统办公室24日宣布，该国与沙特阿拉伯当天签署一份谅解备忘录，沙特拟投资60亿欧元在法国首都巴黎周边兴建三座主题公园。

法国总统办公室24日宣布，该国与沙特阿拉伯当天签署一份谅解备忘录，沙特拟投资60亿欧元在法国首都巴黎周边兴建三座主题公园。

法国总统办公室说，这项合作于沙特王储兼首相穆罕默德来访期间达成，主题公园选址位于巴黎西北方向约30公里处的塞日蓬图瓦斯地区附近，将由沙特主权财富基金旗下投资公司吉迪亚牵头建设。

8月24日，在位于巴黎的法国总统府爱丽舍宫，法国总统马克龙（左）与来访的沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德握手。新华社发（亨利·施瓦茨摄）

法国总统马克龙在社交媒体平台高度评价这项合作，说这批主题公园将成为“新的全球旅游目的地”，投入使用后可创造约2.2万个就业岗位，拉动就业规模超过巴黎迪士尼乐园的2万个岗位。

三座主题公园中，一座将以动漫作为主题，另两座主题暂未公布。法国总统办公室表示，三座公园将分阶段建设和开放，整体工期预计数年，开放时间尚未确定。

来 源：新华网

原标题： 沙特拟投60亿欧元在法国建三座主题公园

记者 贾雨田

本文转自：温州新闻网 66wz.com