解码中国数安港“澎湃动能”

温州新闻网 2026-07-18 16:09:00

温州网讯 数据筑底盘活新要素，科创聚链培育新动能。7月17日，“网联园博盛景·解码创新温州”网络主题传播活动走进中国（温州）数安港，探访这座国内数据要素改革的前沿阵地，感受温州依托“一港五谷”矩阵发展新质生产力的澎湃动能。

作为国内数据要素领域的创新探索高地，中国（温州）数安港直击数据产业“安全合规”这一核心痛点，搭建起多层次的保障体系。这里以安全合规为发展底座，构建制度、技术、法治三位一体保障框架，打造“数据金库” 技术载体，设立全国首家数据法庭、数据检察室、数据公安支队，筑牢数安、企安、人安的制度屏障，让数据企业放心落地、安心发展。围绕数据全链条发展，数安港着力培育数源、数创、数商、数基、数服多元市场主体，打造完整产业生态，让手握数据资源与应用数据需求的各类企业在这里对接耦合、集聚发展。

一系列改革创新实践收获国家级层面充分认可，相关司法保障创新举措写入全国两会最高人民法院、最高人民检察院工作报告。国家数据局、国家交通运输部、国家卫健委等十余个部委在此落地试点示范，园区实现国家数据基础设施6项试点全覆盖，拿下公安部数据利用安全监管全国唯一试点，集聚交通、医疗健康等十多个国家级数据实验室与创新基地。

三年来，数安港累计开发交易数据产品469个，落地5项“全国第一单”，数据交易服务总规模突破50亿元。连续三年举办中国数据安全发展大会，成功筹办首届数据产品博览会，累计吸引1.8万名参会者、2704家企业参展交流。如今产业生态持续向好，一批创新产品加速涌现，部分优质项目具备孵化上市公司的潜力，当地正向着建设“世界一流数据强港、全国一流数据交易中心、中国数字经济新高地”的目标扎实迈进。

如今在温州，从数据要素制度改革破冰，到生物医药管线持续攻坚，再到激光光电关键技术自主突破，温州打通科研攻关、成果转化、产业培育全链条，把创新平台变为产业策源沃土。数安港的实践，不仅为数据要素安全高效流通探索出可复制的地方样本，也映照出一座民营经济城市坚持科创驱动、加速产业迭代升级的奋进图景。

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