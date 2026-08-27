山水胜境！温州园博园成城市新地标

温州新闻网 2026-07-19 12:09:00

温州园博园 朱永春 摄

工业遗存重焕生机，山水园林融入城脉。7月17日，“网联园博盛景？解码创新温州”网络主题传播活动走进温州，探访第十五届中国国际园林博览会主会场温州园博园，感受这座城市以生态创新驱动城市更新的生动实践。

温州园博园作为第十五届中国国际园林博览会主会场，以“诗画山海，共享绿色生活”为办会主题，探索走出“百姓园博、国际园博、先锋园博、文化园博、全城园博”五大转型新范式。仅仅12个月，这片曾经的工业遗存完成华丽转身，化身为占地230公顷的山水园林，创下“园博速度”。

园区跳出传统办展思维，创新构建“1个主会场+13个分会场+49个全城博览点”的全域园博空间格局，推动园林景致深度嵌入城市肌理，把园林盛宴送到百姓家门口。主会场分为北园、南园两大片区：北园揽湖山灵秀，以文化博览为内核，尽显东方山水园林独有的美学气韵；南园饱含田园意趣，聚焦自然体验，勾勒宜居宜游的绿色生活图景。园内汇集 1座荟萃中华园林精粹的主题园、34座风情各异的国内外城市展园、6大特色主题展区，匠心打造“一阁两馆十二景”标志性景观，让游客“一日看尽天下园”。“云翼飞虹”景观桥流光溢彩，璀璨夜景拓展游览边界，实现园区从日间观光向“日游夜赏”全时段体验升级。

作为本届园博会核心承载地，温州践行人民城市理念，把园林建设同城市更新紧密结合。园博会落幕之后，主会场将转型为植物园与特色城市公园，持续成为全民共享的绿色公共空间。从温州南站出站步行十余分钟，即可抵达园博园南入口。融汇中国传统山水园林智慧，兼收世界园林多元魅力，这里已然成为温州对外展示形象的“城市会客厅”。

生态修复与城市建设在这里同频共振。园博园南园所在地，曾经留下废弃矿山的道道生态伤疤。建设过程中，1.2万平方米废弃矿坑被改造为特色崖壁剧场，露天空间变身户外影院与音乐舞台。大草坪上，市民游客席地而坐，尽享自然人文交融的独特魅力。

浙山浙水展园的小岛上，一株树龄110年的古榕枝繁叶茂。榕树是温州“榕亭文化”的鲜活载体，榕树下历来是市民闲谈议事的公共空间。据介绍，规划设计团队坚持保护优先，围绕园内9株古榕树、600多棵原生乔木开展生态规划，最大限度保留原生生态肌理，在景观更新中留住城市乡愁记忆。

坚持统筹谋划、运营前置，温州探索政府主导、市场运作、专业运营的模式，推动园博展会资源转化为长期城市资产，实现价值可持续释放。

向内看，各展馆早已明确会后利用路径：中国馆将改造为城市文化活动中心，山居建筑群转型高端民宿，南园将打造综合性植物园。向外看，周边区域同步借势升级：老旧厂房改造而成“园博印象”综合体；一路之隔的“园博工坊”经过改造，成为数字产业孵化园，吸引创新企业集聚落户；周边村舍提档升级，变身充满文艺气息的商业市集。一场园博盛会，正在撬动一片区域的产业创新与城市活力持续迸发。

一场园博盛会，不止造就一座园林地标，更是温州践行新发展理念、推进城市能级跃升的生动缩影。从工业遗存“破茧”为山水胜境，从展会场馆到永续服务市民的公共空间，温州跳出“办会即收官”的传统思路，把生态修复、文化传承、产业培育、民生改善融为一体，以“生态+创新”的实践，让园博红利持续惠及城市发展与百姓生活。

本文转自：温州新闻网 66wz.com