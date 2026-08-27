温州新闻网 2026-07-19 16:08:00

温州网讯 瓯江潮涌，创新不止。2026年作为“十五五”规划开局起步的关键之年，温州正以“一港五谷”科创矩阵为支点，持续厚植新质生产力发展沃土，城市能级不断实现新跃升。7月17日，由温州市委网信办主办的“网联园博盛景·解码创新温州”网络主题传播采风活动举行，汇聚市县两级媒体骨干、正能量网络达人、自媒体达人，行走科创一线、探访城市新地标，用镜头和笔墨记录这座城市产业迭代、生态蝶变的鲜活故事，凝聚稳预期、强信心、重创新的网上正向舆论力量温州市人民。

一日行程，一路寻访。采访团先后走进温州银行总部、中国眼谷、温州数安港、温州园博园夜间专场四大点位，开展行进式调研采访。大家边走边看、边访边思，在金融赋能科创的服务现场，在硬核产业集聚的科创平台，在灯火璀璨的城市文旅新地标，沉浸式触摸温州创新发展的时代脉搏，解码城市转型升级背后的内在逻辑。

潮起瓯江，科创为帆。近年来，一大批专精特新企业、科创经营主体在温州加速集聚，“热带雨林式” 创新生态持续成型。科创产业拔节生长，离不开金融活水精准滴灌。在温州银行总部，采访团了解到，该行紧扣“创新温州”建设部署，直面科技企业全生命周期融资堵点难点，持续加大科创领域信贷投放，为培育新质生产力注入金融动能。截至2025年末，温州银行已累计为1588家科创企业提供融资支持，科创贷款投放总额突破190亿元，交出金融赋能实体经济、助力科创产业成长的扎实答卷。

数字经济是驱动温州高质量发展的核心引擎。走进中国（温州）数安港，人工智能、数据安全等前沿技术成果集中呈现，科技气息扑面而来。作为温州“一港五谷”创新布局的重要载体，平台深耕数据要素市场化改革，集聚数据安全、人工智能、大数据领域优质市场主体，搭建集研发创新、成果转化、企业孵化、标准制定于一体的完整数字产业生态，既为本地传统产业数字化转型筑牢底座，也为新兴产业扩容提质拓展空间温州宣传。

聚焦眼健康特色赛道的中国眼谷，展现出细分赛道创新策源的强劲实力。这里汇聚国内顶尖科研团队与产业链龙头企业，布局国家级科研实验室与产业孵化载体，构建起覆盖医疗器械、智能护眼、康养服务的完整百亿级产业链，持续攻关产出多款填补行业空白的眼部创新产品，成为全国眼健康产业创新高地。

暮色降临，采风团移步温州园博园夜间专场。这片由闲置荒地改造而来的城市空间，是温州生态创新的生动缩影。通过生态修复、景观再造，园博园蝶变为集生态休闲、文旅体验、夜间消费于一体的城市新地标，把绿色发展理念转化为可感可及的城市实景，展现出温州兼顾产业升级与生态提质的发展追求。

实地走访刷新了采风团成员对温州的固有认知。参与活动的媒体记者与网络达人表示，这趟行程串联起金融赋能、数字科创、硬核制造、生态文旅多重维度，亲眼见证民营企业主动求新求变、科创平台蓄势崛起，看到一座刚柔并济、气象万千的现代化创新城市。“从厂房实验室到城市夜景，创新不止在产业赛道，也融入城市建设的方方面面，让人耳目一新。”一位达人感慨道。

接下来，参与活动的媒体、网络达人将依托一线走访素材，陆续推出深度文字报道、创意短视频、图文图集等一批融媒产品，向全国讲好温州培育新质生产力、城市能级跃升的现代化发展新篇章。

本文转自：温州新闻网 66wz.com