全国网络辟谣 2026-08-27 17:24:38

辟谣 网传“四川泸州近期发生山火”不实

详情：近日，有网民通过网络发布视频称“四川泸州发生山火”，还称“蔓延至贵州赤水”，引发网民担忧和质疑。经泸州市应急管理部门核实，该视频内容为不实信息，目前该视频已删除。网络不是法外之地。请自觉遵守相关法律法规，不造谣、不信谣、不传谣，共同营造清朗有序的网络环境。（来源：四川互联网举报辟谣平台、泸州市互联网联合辟谣平台）

科普 这些危险信号可能预示泥石流来袭

详情：8月26日，西藏日喀则市吉隆县发生泥石流灾害，各项救援工作正有序开展。哪些危险信号可能预示泥石流来袭？

深谷或山沟传来类似火车轰鸣的声音或闷雷声；

溪流水位骤降与断流，可能是由于上游暴雨致山体崩塌阻塞河道，导致断流，此时随时可能发生泥石流；

水流突然浑浊，流速突然增大，并伴有较多的柴草树木；

山坡变形、鼓包、裂缝，甚至坡上物体出现倾斜；

动植物出现异常反应，如猪、狗、牛、羊、鸡惊恐不安，不入睡，老鼠乱窜，植物形态发生变化，如树木枯萎或歪斜。

连续大雨、暴雨后，山沟两侧坡面多处小型垮塌。

遭遇泥石流如何正确逃生？

1.应立即向沟谷两侧安全地带逃离，切不可顺沟谷向下游或上游跑。

2.泥石流可摧毁沿途障碍，切勿上树或躲藏于矮墙后，应选择高处的基岩稳固处或密集林木带躲避。（来源：“国家应急广播”微信公众号）

通报 四川眉山公安公布4起网络谣言查处典型案例

详情：近期，四川省眉山市公安局东坡区分局依法严厉查处网络谣言违法犯罪，全力营造风清气正的网络环境，现公布4起典型案例。

案例一：孟某故意散布谣言案。2026年2月，孟某为吸引流量，在抖音、快手、哔哩哔哩网络平台，转发绿皮火车春运的虚假视频，并加入了自己的文案与形象，造成不良社会影响。公安机关已依法对孟某处以行政处罚。

案例二：孙某某故意虚构事实扰乱单位秩序案。2026年5月，孙某某为获客引流，利用AI工具合成视频，编造针对眉山某中学的不实信息，该视频造成不良社会影响。公安机关已依法对孙某某处以行政处罚。

案例三：王某在微信群辱骂他人网暴案。2026年6月，王某因邻里间噪音问题沟通未妥，在微信群内发送多条信息对被侵害人进行辱骂，造成不良社会影响。公安机关已依法对王某处以行政处罚。

案例四：周某散布谣言案。2026年8月，周某在未经证实的情况下，在微信群散播眉山市东坡区修文镇有人贩子的谣言，该谣言相继在本地多个微信群转发散播，造成不良社会影响。公安机关已依法对周某处以行政处罚。（来源：“四川举报辟谣”微信公众号、“眉山市公安局东坡区分局”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

原标题： 这些危险信号可能预示泥石流来袭（2026·08·27）

本文转自：温州新闻网 66wz.com