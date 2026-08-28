新华网 2026-08-28 10:59:10

据韩联社报道，韩国大邱地方法院27日对涉嫌杀害中国女留学生的一名中国籍大学讲师正式签发逮捕令，嫌疑人随后被羁押。此前，该嫌疑人在警方调查中已承认部分犯罪事实。

据韩联社报道，韩国大邱地方法院27日对涉嫌杀害中国女留学生的一名中国籍大学讲师正式签发逮捕令，嫌疑人随后被羁押。此前，该嫌疑人在警方调查中已承认部分犯罪事实。

法院表示，签发逮捕令的理由是“担心其存在逃跑的可能性”。

韩国庆尚北道庆山市警察署27日表示，该嫌疑人在警方调查中供述称，他于20日凌晨杀害了这名女留学生。警方说，具体死亡时间及死因还需通过尸检等进一步确认。

韩联社报道说，警方在对嫌疑人住所等地进行调查后，又进一步确认了与案件有关的行动轨迹以及遗体弃置地点等情况。

据韩国媒体报道，该中国籍大学讲师涉嫌于20日凌晨在庆尚北道庆山市家中杀害一名中国籍女留学生，并于25日晚在庆山市街头被警方抓获。

中国驻釜山总领事馆25日说，经核实，一名失踪数日的中国女留学生当天被发现死亡。总领馆已要求韩国警方立即开展全面调查，依法严惩凶手，并将全力为家属处理善后事宜提供领事协助。

来 源：新华网

原标题： 韩国法院正式批准羁押杀害中国女留学生的嫌疑人

记者 黄昕欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com