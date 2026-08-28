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2025年我国数据产业规模达6.78万亿元

新华网 2026-08-28 10:56:01
2025年，我国数据产业规模达6.78万亿元，同比增长15.7%。截至2026年8月，全国累计建成高质量数据集超12.6万个，数据总体量超1815PB，数据产业规模持续快速增长。

记者从8月28日在贵州贵阳举行的2026中国国际大数据产业博览会开幕式上获悉，2025年，我国数据产业规模达6.78万亿元，同比增长15.7%。截至2026年8月，全国累计建成高质量数据集超12.6万个，数据总体量超1815PB，数据产业规模持续快速增长。

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原标题： 2025年我国数据产业规模达6.78万亿元

记者：高亢、向定杰 海报制作：高亢

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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第十五届中国国际园林博览会

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