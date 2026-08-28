直击西藏吉隆泥石流灾害四大关切

新华网 2026-08-28 10:57:37

8月26日10时30分许，因尼泊尔一侧发生泥石流灾害，造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡、失联。

8月26日10时30分许，因尼泊尔一侧发生泥石流灾害，造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡、失联。

据初步统计，截至8月27日上午8时，灾害已造成3人遇难、558人失联。灾情牵动人心。已赶赴现场的“新华视点”记者，就公众关切问题进行了采访。

这是8月26日拍摄的泥石流灾害现场。新华社发

关切一：抢险救灾 最新进展如何？

吉隆镇位于喜马拉雅山脉南麓，地势陡峭，与尼泊尔接壤。

27日一早，记者赶赴灾害现场，沿途都是崇山峻岭，道路弯曲颠簸。抵达观测点后，一河之隔便是尼泊尔境内的泥石流灾害源头，附近山石不时滚落。救援人员介绍，核心灾区淤泥达1.5米以上，人很容易陷入，加之地基可能存在塌陷，人员和设备推进极其缓慢，难度加大。

记者深入现场看到，倾泻而下的泥石流已冲毁河谷地带。河谷远处有烟雾弥漫，似仍有小型滑坡。当地公安人员提醒，临近中午气温升高，地质灾害风险提升，人员需尽快离开。

灾害发生后，多方力量驰援一线，与时间赛跑、与险情较量。

应急管理部立即调派应急救援力量赶赴西藏抢险救援。截至8月27日8时许，第一批救援力量141人已抵吉隆口岸，调派的高原型米-171直升机抵达灾区。

西藏军区、武警、消防、中国救援队、中国安能等多支队伍奔赴一线。

“同志们，我们现在已经接近事发区域，希望每名同志在任务中发挥一不怕苦、二不怕死精神，同志们有没有信心？”“有！”

日喀则市启动日喀则市自然灾害救助一级应急响应，统筹各方救援力量，全力开展人员搜救。

西藏吉隆泥石流灾害救援指挥部第一指挥长、日喀则市委副书记、代理市长罗布次仁说，据初步统计，至8月27日上午8时，搜救出热索村村民2人。

关切二：突如其来 灾害因何发生？

记者在现场看到，灾害发生的两国交界处，从灾害发源地到谷底，垂直高度达数千米。

自然资源部有关专家表示，此次灾害由尼泊尔境内高位冰川崩塌引发。专家解释说，冰崩落体高速下泄，沿沟道裹挟冰碛物演变为碎屑流，进而汇入东林藏布形成泥石流，冲击吉隆口岸并顺着峡谷向下游继续运动。

“这次灾害的成因是冰崩引发的碎屑流。具体来说，高位冰崩从山坡上垮落下来，高速运动过程中铲刮了沟道里的冰碛物，形成高速碎屑流，沿沟道运动并演变为泥石流，冲击了口岸设施和境外区域。”中国自然资源航空物探遥感中心地质灾害调查监测中心主任郭兆成说，这就是基本的灾害链过程。

这种情况在青藏高原地区过去曾经发生，其冲击力比冰湖溃决更大，影响距离更远。据测算，造成吉隆泥石流的冰崩碎屑流运动速度约为每秒50米，速度极快，快到让人几乎没有反应时间，影响距离也达20多公里。

第二次青藏科考队队长、中国科学院院士姚檀栋表示，此类冰川灾害的发生频次增多、影响范围扩大、破坏程度加剧。这也是全球气候变暖背景下，青藏高原及其周边地区冰冻圈灾害呈现的全新显著特征。本次区域灾害的核心诱因是冰崩灾害。从科学机理来看，这场灾害呈现典型的灾害级联效应：冰崩发生后，灾害能量顺山谷河道向下传导、逐级放大，越往下游区域，灾害破坏威力越强、次生风险越突出。

救援人员对记者说，泥石流高速下泄，沿途没有缓冲消化动能的条件，冲击到吉隆口岸时破坏力强大。灾害源地处尼泊尔高海拔复杂山区，难以开展源头巡查，捕捉前兆信号。

记者了解到，吉隆口岸是中尼边境贸易的重要通道，属国家一类陆路口岸，商贸集中，人员及建筑设施多。参与救援的人员说，灾害发生在白天工作时段，口岸相关人员聚集，进一步增加人员遇险风险。

关切三：驰援一线 面临哪些考验？

8月27日，西部战区空军一架运-20从西南某机场紧急起飞。新华社发（宋郑生 摄）

高山峡谷之中，救援充满艰难险阻。记者采访的多名现场救援人员表示，搜救作业条件复杂艰难，救援难度极大。

事发区域仍存次生灾害风险。

据气象部门预测，26日傍晚至30日吉隆县大部有小到中雨或雷阵雨，南部部分低海拔乡镇有大雨，局地易出现山洪、泥石流、滑坡等次生灾害，可能影响救援工作开展。

吉隆县相关部门表示，口岸上游因冰崩形成堰塞湖，地质不稳定，对下游救援造成威胁。一名参与救援的工作人员告诉记者，朗当雪山附近仍不时出现滑坡现象，加上河水湍急，只能用无人机对堰塞湖现状进行拍摄。

8月27日清晨，在日喀则市吉隆县吉隆镇，消防救援人员开赴救灾现场。新华社记者 旦增尼玛曲珠 摄

路基冲毁也致救援难度增加。

记者从吉隆县相关部门了解到，距离口岸第一现场约3公里处道路损坏。

26日，由于道路受阻，公安、消防等部门先头部队10余人通过3辆大型机械，向前仅推进约600米。由于现场开始下雨，天色渐黑、河水较深，救援难度不断增大。多名当地干部及前方救援人员说，至27日早上，路基遭受严重破坏，河流水深湍急，也增加了救援难度。

此外，灾害发生后，受灾区域通信、电力等均处于中断状态。

自治区通信管理局工作人员表示，吉隆县吉隆镇至边境口岸沿途共5个通信基站被洪水冲毁，口岸区域通信信号处于中断状态，导致核心受灾区域具体情况不明。

27日16时许，距离吉隆口岸方向3公里处的热索村已恢复通信信号，抢险通信保障工作取得阶段性进展。

关切四：妥善安置 受灾点情况怎样？

从千方百计搜救到尽快妥善安置，每一步进展都牵动人心。

灾情发生后，两部门启动国家二级救灾应急响应，财政部、应急管理部紧急预拨1.2亿元中央自然灾害救灾资金。

西藏各级政府、有关部门及时组织防灾避险，妥善转移安置受威胁群众。救援警力转移吉隆群众300多人。

日喀则市统筹市县两级救援物资储备，紧急拨付15000余件帐篷、毛毯、防寒服、折叠床等救援物资及各类生活物资，搭建临时帐篷62顶，重点保障群众临时安置和基本生活需求，后续将根据实际需求补充调拨救援物资。

在一处距吉隆口岸约20公里的临时安置点，数十顶帐篷内，都配备有4个床位及被褥、枕头。电力保障设备、应急照明灯已启用，也可使用充电设施。

国家卫生健康委尽全力保证一线伤员转运、救治及心理干预需要。西藏自治区开通心理援助热线，24小时值班值守。安排有关医院随时做好伤员救治准备，血液保障同步到位，另有多支国家紧急医学救援队随时增援，并做好会诊准备。

中央气象台27日预计，吉隆县未来数日雨水频繁，昼夜温差较大。四级气象部门正积极强化联动，综合运用高分卫星遥感与气象监测数据，排查泥石流影响区域周边次生灾害风险隐患，滚动更新气象预报，全力服务抢险救援。

记者从水利部水文水资源监测预报中心了解到，预计8月27至29日，吉隆口岸周边将有小到中雨，累计降水量10至30毫米。

专家提示，强降雨时段，不宜贸然进入山谷河道、低洼地带、临崖边坡逗留、通行、作业。降雨结束72小时内，次生塌方、泥石流风险极高。当地群众收到预警信息、遇到路段封控和隐患区域管控，要立即配合转移避让。

来 源：新华网

原标题： 直击西藏吉隆泥石流灾害四大关切

本文转自：温州新闻网 66wz.com