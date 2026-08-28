新华网 2026-08-28 10:59:10

8月25日，由中共中央对外联络部和美国亚洲协会共同主办的第三届中美1.5轨对话在北京举行，约40名中外代表围绕“建设性战略稳定——新时代中美务实合作”开展深入交流。

今年5月，习近平主席同美国总统特朗普在北京举行会晤，双方将构建“中美建设性战略稳定关系”作为中美关系新定位，为未来3年乃至更长时间的中美关系提供战略指引。

8月25日，由中共中央对外联络部和美国亚洲协会共同主办的第三届中美1.5轨对话在北京举行，约40名中外代表围绕“建设性战略稳定——新时代中美务实合作”开展深入交流。

创立于2023年的中美1.5轨对话，介于官方一轨外交与民间二轨交流之间，兼顾交流自由度和政策传导效力。参会人员中，既有政府官员、战略界人士，也汇集智库学者、企业从业者、文体代表，各方直面现实议题与彼此关切，把来自一线的观察与建议传递给两国的一轨外交作参考。

“两国元首确立的中美关系新定位，其意义不局限于两国，也关乎全球的和平与发展。”参加对话的上海国际问题研究院院长陈东晓说，从共识到成效不会一蹴而就。当前中美之间的交流仍面临一些阻碍，需要双方共同投入更多努力，不断推进实质合作，推动元首共识在各层面逐步落地。

长期关注中美关系发展的美国亚洲协会董事会共同主席桑顿表示，两国元首的战略引领对于美中关系发展具有重要意义。双方应不断充实美中关系新定位的内涵，把两国元首重要共识转化为让美中两国人民都看得见的成果。

从反对中美“脱钩”，到挖掘人工智能、医疗卫生领域的合作潜力，再到建设双向开放的贸易投资环境、加强人文交流……中美1.5轨对话现场，中外代表围绕落实两国元首共识畅所欲言，不少嘉宾发言都超出原定时长。

“与会各方都认可，医疗卫生属于‘低敏感、高收益’的合作领域。坚持开展这类对话，对中美关系健康稳定发展能够发挥重要作用。”国家卫生健康委卫生发展研究中心副主任孙强表示，医疗卫生领域可以成为实现突破的亮点，并以此带动其他领域的务实合作，共同为中美建设性战略稳定关系作贡献。

人工智能安全是本次对话重点议题之一。美国亚洲协会中国中心非常驻研究员谷民德建议，面对AI滥用带来的全球性风险，美中应携手搭建AI安全护栏，共建防御机制。“美中在这方面各有优势，相互合作才能双赢并惠及世界。”

经贸是中美关系行稳致远的“压舱石”。美中贸易全国委员会不久前的一项调查发现，80%的受访美国企业认为中国市场对其全球竞争力“非常重要”或“重要”。

美中贸易全国委员会会长谭森表示，中国的技术生态、与美国企业建立的合作伙伴关系以及在美积累的经验，都有助于美国企业优化在其他市场的产品和业务流程。“对美国企业而言，中国是其全球竞争力建设中至关重要的一环。”

“‘脱钩’会让双方利益受损，这是任何一方都承受不起的。”美国亚洲协会中国中心高级研究员、美中贸易全国委员会前会长艾伦认为，美中两国的成功能够为世界经济持续增长作出积极贡献。

两国人文交流领域的合作同样被寄予厚望。中美人文交流的佳话在对话期间被频频谈及。上海爱乐乐团驻团作曲、中国音乐家协会理事龚天鹏分享了中美乐团联袂演绎交响作品《京剧幻想》的故事。他说，人文交流贵在尊重差异、求同存异，不同文明完全可以携手共创佳作。

“只有人与人真正相遇，才能实现彼此理解。”全国政协委员、中国民间组织国际交流促进会副会长杨扬说，中美同为体育大国，双方可深挖体育产业、全民健身领域的合作潜力。“两个大国唯有合作，才是全世界的福祉。维护并深化合作是参会者共同的期许，这也给了我信心。”

中美1.5轨对话现场，大家有一种共同的感受：一批在经济、政治、安全、人文、科技等领域有重要影响力的美方代表来华交流，一方面便于中方了解美方当下的关切、厘清他们的立场；另一方面，也可以充分表达中方的关切，把中方的声音通过他们传递回美国，对话价值十分独特。

尼克松基金会董事会成员、美国前总统理查德·尼克松的外孙考克斯这样表达对未来的期待：美中两国之间虽然仍会存在分歧，但双方应在人工智能、粮食安全以及经贸等领域寻求更多共同点，携手建设稳定繁荣的世界。

当中美各界有识之士跨越太平洋坦诚相见、共商合作，这场对话本身就在启示：跨越分歧，最好的方式是携手同行；面向未来，最大的公约数是为人类未来创造福祉。

来 源：新华网

原标题： 中美1.5轨对话聚焦“建设性战略稳定”

策划：陈芳 记者：邵艺博、曹嘉玥、赵瀚泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com