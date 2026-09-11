新华网 2026-09-11 13:21:27

走进2026年中国国际服务贸易交易会，钢铁高炉的工业遗存与随处可见的低碳细节相映成趣。从垃圾分类投放，到节水宣传，再到令人眼前一亮的“绿色建造”案例，“绿色”不单是一个展区的关键词，更是渗透在本届服贸会各个环节的新风尚。

走进2026年中国国际服务贸易交易会，钢铁高炉的工业遗存与随处可见的低碳细节相映成趣。从垃圾分类投放，到节水宣传，再到令人眼前一亮的“绿色建造”案例，“绿色”不单是一个展区的关键词，更是渗透在本届服贸会各个环节的新风尚。

设置在2026年中国国际服务贸易交易会现场的便民回收机。新华社发

“我家小区就有这台设备，用起来很方便。”来到服贸会现场参观的李女士发现了一位眼熟的“朋友”——便民回收机。据北京市城市管理委员会介绍，该委指导石景山区城市管理委围绕“全链条精细化处置”与“源头减量”两条主线，在服贸会会场投放了新版大容量废物箱，并布设了便民回收机，在满足分类投放功能的同时，适应服贸会人流密集的特点，确保垃圾及时分类收集。在“源头减量”方面，服贸会园区出入口、直饮水驿站、回收点位及餐饮集中区均增设了低碳提示，并向参展商推广可拆装、可循环展陈材料，减少一次性物料使用。

为让参展商和观众在展会能够安全便捷饮水，会场设置了三处直饮水驿站、两处外供直饮水点和两处室内直饮水机。“一方面，直饮水驿站的工艺可实现全程零废水排放。另一方面，我们也希望通过倡导观众自带水杯以减少瓶装水使用，实现节水、减塑、降碳多重效益。”北京市石景山区城市管理委员会供排水管理科（节水办）工作人员冯海勃介绍。

参展商也为展会带来了不少绿色案例。在工程咨询与建筑服务专题展中，中建二局带来的近零能耗全装配式幼儿园建筑案例吸引了不少人的目光。

工作人员介绍，这座幼儿园坐落于北京南四环外，外观简约，内里却暗藏“玄机”。相比传统砖砌外墙，这栋建筑的外墙由一块块玄武岩纤维复合装饰保温一体板紧密拼接而成，不仅自重降低、强度提升，还更加保温；窗框采用玻纤增强聚氨酯材料，代替了传统的铝合金，气密性提升、传热系数下降。

“冬天暖气不易跑出去，夏天热气也难钻进来，节能效率提升60%。”中建二局安装公司项目经理刘帅说，在冬天室外温度降至零摄氏度以下时，室内不开暖气可保持在5摄氏度左右，开暖气时窗边温度也能稳定在20摄氏度左右。

刘帅介绍，幼儿园楼顶还铺设了约500平方米的太阳能光伏板。太阳能光伏系统每年可稳定产出10万千瓦时清洁电力，覆盖全园70%的用电需求，每年可减少二氧化碳排放70吨。

参展商在介绍节能减排的生产工艺。新华社记者 田晨旭 摄

供热技术迭代为居民提供更清洁的能源方案；生产工艺提升让工厂实现节能减排；推广装配式装修工艺可实现大幅压缩工期、降低粉尘与噪声污染……在一座座服贸会展馆里，我们正看到，智慧赋能的绿色生活正逐渐成为身边的现实，绿色正成为当下生活的新风尚。

来 源：新华网

原标题： 在服贸会上感受绿色新风尚

记者 田晨旭、陈钟昊

本文转自：温州新闻网 66wz.com