从产品销售到协同创新——跨国公司调整在华战略布局

新华网 2026-09-11 13:34:55

对越来越多跨国企业而言，中国已不仅是可制造产品并卖向全球的“世界工厂”，更是可进行产品研发与技术验证的“创新实验室”。这些中国发展的同行者纷纷调整在华战略布局，将业务从产品生产销售，拓展至新产品研发和新技术验证应用。

对越来越多跨国企业而言，中国已不仅是可制造产品并卖向全球的“世界工厂”，更是可进行产品研发与技术验证的“创新实验室”。这些中国发展的同行者纷纷调整在华战略布局，将业务从产品生产销售，拓展至新产品研发和新技术验证应用。

已在中国深耕90多年的霍尼韦尔，日前在上海浦东启用了霍尼韦尔科技中国创新中心，跳出传统内部研发定位，升级为对外开放创新生态平台，对企业外部的中小企业开放工业智联平台、测试验证场景与技术能力，并对接高校院所与产业链合作伙伴，围绕智能制造、能源转型、智慧建筑等领域开展协同创新。

“我们是中国改革开放的参与者与受益者。如今，中国不只是生产制造的高地，更是前沿技术的创新试验场。重组之后，我们聚焦自动化、低碳能源，依托浦东这个开放创新中心，借力中国创新生态实现共赢发展。”霍尼韦尔科技大中华区总裁余锋说。

2025年11月7日，观众在进博会技术装备展区霍尼韦尔展台参观。新华社记者 陈浩明 摄

根据世界知识产权组织《2025年全球创新指数报告》排名，中国已经达到世界第10位，根据中国国家创新指数综合排名，中国已经进入世界第9位。同时，完备的产业体系、高素质的人才储备、丰富的应用场景为企业迅速捕捉市场需求、验证创新技术提供了机遇，而随着中国扩大高水平对外开放，外资企业越来越多扎根中国创新沃土，将在华业务重心转向研发。

“外资企业不再仅仅将中国视为销售终端与制造基地，而是主动将其作为创新策源地。”中国社科院世界经济与政治研究所国际投资研究室副主任潘圆圆说。

2025年，中国科学研究和技术服务领域实际使用外资占中国实际使用外资总额近1/5，占比连续7年稳步上升。同期该领域新设立外资企业1.4万家，同比增长27.2%，实际使用外资占比接近五分之一。

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激近期介绍了跨国公司对华投资新趋势的“三个转变”，包括从“注重成本”向“注重价值”转变、从“填补空白”到“锻造实力”转变、从“独立运营”向“协同发展”转变。他表示，越来越多跨国公司把中国作为提升其全球竞争力的“训练场”或“健身房”。

在安徽省合肥市，大众汽车与小鹏汽车联合研发的与众08车型第10万辆整车在大众安徽工厂下线（8月18日摄）。新华社发

过去，国际车企通常将海外开发的车型和技术引入中国，再进行本土化适配。如今，一些国际车企在中国开发的车型和技术也开始走向海外市场。

2025年11月，大众汽车（中国）科技有限公司位于安徽合肥的全新批次测试车间正式投入使用，标志着该研发中心整体核心扩建工程全面收官，成为大众汽车集团在德国总部之外首个具备全流程研发验证能力的综合性研发基地及最大的综合性研发中心。

“中国在许多技术领域的创新速度极快。”大众汽车集团（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德接受德国《商报》采访时说，这促使大众在中国制定战略并利用当地的产业生态系统，“这也为我们带来了全球机遇”。

仅2025年，就有多家跨国车企从“产在中国”向加码“研在中国”布局。6月，法兰克福中德标准化合作创新中心正式投用，助力中德在智能制造等领域形成更多标准化成果；7月，宝马在南京布局中国首个信息技术研发中心，聚焦人工智能、工业数字孪生、智能制造等前沿领域，为宝马全球业务提供技术支撑；11月，保时捷中国研发中心在上海启用，这是其在德国本土以外的首座战略级海外研发机构……

中国市场正从电动化快速迈向智能化，成为下一阶段全球汽车创新的高地之一。目前，博世在中国的智能出行业务中，约70%来自与中国本土车企的合作。博世集团董事会主席史蒂凡·哈通表示，在越来越多的领域，博世中国团队研发的技术正走向全球市场，标志着源自中国的创新开始服务于更广阔的全球汽车市场。

跨国企业纷纷在华布局研发创新，既是中国高质量发展的大势所趋，也是中国高水平对外开放的必然结果。2023年初，中国出台《关于进一步鼓励外商投资设立研发中心的若干措施》，提出支持开展科技创新、提高研发便利度等4方面16条政策举措。今年6月出台《利用外资固稳促优行动方案》提出，大力吸引外资企业在华设立研发中心，并要求完善外资研发中心支持政策。

空中俯瞰上海浦东新区张江科学城（无人机全景照片，2023年9月10日摄）。新华社记者 方喆 摄

上海浦东新区早在2021年就推出了大企业开放创新中心（GOI）计划体系，鼓励行业龙头企业开放创新资源，通过大中小企业融通构建产业创新生态。霍尼韦尔科技的转型是浦东新区GOI计划实践的一个切片。

“推出这个计划的目的，就是希望全球行业龙头企业把自己的创新体系打开，把技术赋能出去，把资源循环整合起来，让产业链上下游锚定方向、共同努力。”浦东新区副区长李慧说。

如今，西门子医疗、英飞凌、拜耳等一批跨国企业纷纷在浦东设立开放创新载体，将中国市场从全球销售网络的终端，升级为驱动全球创新的重要支点。

据美国消费者新闻与商业频道网站近日报道，中国技术正越来越多地嵌入到一些全球行业巨头的业务体系中。国际数据公司中国区总裁霍锦洁表示：“5年前，中国主要是跨国公司的销售市场。如今，在某些行业，中国已经成为这些企业获取技术能力的地方。”

来 源：新华网

原标题： 从产品销售到协同创新——跨国公司调整在华战略布局

记者 杨有宗

本文转自：温州新闻网 66wz.com