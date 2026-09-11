新华网 2026-09-11 13:33:47

法国总统马克龙10日呼吁欧洲大力发展自己的载人航天计划，应在10年内把宇航员送入太空。

法国总统马克龙10日呼吁欧洲大力发展自己的载人航天计划，应在10年内把宇航员送入太空。

马克龙当天在巴黎出席国际太空峰会时发出这一呼吁。他说，法方希望欧洲“坚定实现载人航天的抱负”，“欧洲的航天项目依然脆弱，我们必须加倍努力”。

这是9月9日在法国巴黎大皇宫拍摄的国际太空峰会现场。新华社记者邬惠我摄

按照马克龙的设想，欧洲应在两年内实现将其“尼克斯”太空舱发射上天、与国际空间站对接；5年内实现其“阿耳戈英雄”号月球着陆器成功着陆月球；10年内从位于法属圭亚那的库鲁航天中心“把欧洲宇航员和其他国家的宇航员”送上太空。

欧洲尚未实现载人航天发射，一直以来依赖俄罗斯和美国的火箭和飞船将欧洲航天员送入太空。欧洲航天局去年获得创纪录的221亿欧元预算，用于此后3年的航天计划。

由法国和德国共同主办的首届国际太空峰会9日在巴黎开幕，为期两天，主要议题包括空间科技与探索的国际路径、全球太空经济、安全与治理。外界注意到，太空探索技术公司、蓝色起源公司等美国航天企业缺席此次峰会。据美国《政治报》网站先前报道，白宫曾施压，要求这些美国企业不得参会。

来 源：新华网

原标题： 马克龙：欧洲10年内应实现载人航天发射

记者 惠晓霜

本文转自：温州新闻网 66wz.com