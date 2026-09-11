也门战火复燃的博弈与外溢

新华网 2026-09-11 13:34:51

也门政府军军官10日说，也门西南部塔伊兹省战略要地、红海港口城市穆哈当天被胡塞武装攻占。也门胡塞武装近来与沙特阿拉伯领导的联军及也门政府军在也门境内多条战线交火，并对沙特发动攻击，也门局势出现重大升级。

也门政府军军官10日说，也门西南部塔伊兹省战略要地、红海港口城市穆哈当天被胡塞武装攻占。也门胡塞武装近来与沙特阿拉伯领导的联军及也门政府军在也门境内多条战线交火，并对沙特发动攻击，也门局势出现重大升级。

分析人士认为，2022年的停火协议未能解决也门内部矛盾，该国国内力量对比的改变以及美国与伊朗战事是导致也门战火复燃的主要原因。此轮冲突若持续升级，将成为中东地区乱局的“放大器”。

冲突快速升级

此轮也门冲突始于7月中旬。7月13日，胡塞武装指责沙特空袭该武装控制的萨那国际机场，并向沙特南部发射导弹进行报复，胡塞武装与沙特之间持续4年多的相对平静局面被打破。此后，胡塞武装与沙特支持的也门政府军频繁交火，并多次袭击沙特商船及军事和能源设施，沙特也对胡塞武装目标多次发动空袭。

7月13日，在也门首都萨那，萨那国际机场遭到空袭。新华社发（胡塞媒体中心供图）

进入9月，冲突在多条战线升级。胡塞武装对沙特的打击范围明显扩大。该武装8日以回应沙特近期在也门的军事行动为由，对沙特南部军事和石油设施发动大规模导弹和无人机袭击。沙特主导的多国联军确认，艾卜哈、贾赞、奈季兰等城市的民用和经济设施遭袭，包括妇女和儿童在内的73人受伤。9日，多国联军又称，胡塞武装当天用弹道导弹和无人机对海米斯穆谢特、艾卜哈、贾赞等沙特多座城市发动了袭击。

另一方面，此前长期处于被动的也门政府军近日在多个地区向胡塞武装发起攻击，呈现转守为攻之势。据也门政府军和胡塞武装人士消息，也门政府军近期在荷台达、马里卜、焦夫、塔伊兹等方向发动进攻，试图向胡塞武装控制区推进。也门国防部副部长萨米尔·萨布里7日公开宣称，也门政府已决定要从胡塞武装手中收复首都萨那。

力量对比生变

也门乱局持续已久。2014年，胡塞武装夺取萨那，也门政府被迫迁至南部城市亚丁。2015年，沙特主导的多国联军介入也门冲突，支持也门政府打击胡塞武装。2022年4月，胡塞武装与也门政府在联合国斡旋下达成停火协议。此后停火状态基本得到维持，也门呈现胡塞武装控制北方大部、也门政府掌控南部和东部的“南北分治”局面。

分析人士认为，也门此番战火复燃，本质上是由于2022年的停火协议并未解决也门内部矛盾，包括谁控制国家、谁掌握财政资源以及如何分配政治权力等核心问题。而矛盾在此时爆发，则是也门各派力量对比发生变化的结果。

这张胡塞媒体中心8月9日提供的照片显示的是，胡塞武装在一未知地点发射无人机。新华社发（胡塞媒体中心供图）

也门的反胡塞力量除了也门政府，还包括阿联酋支持的南方过渡委员会、也门前总统萨利赫的侄子塔里克·萨利赫领导的“民族抵抗力量”组织等其他势力。长期以来，这些势力及也门政府之间既有合作也有分歧，这分散了胡塞武装受到的压力。

但这一情况近来发生变化。随着沙特与阿联酋矛盾激化，沙特去年年底要求阿联酋从也门撤军，阿联酋支持的力量影响力下降。与此同时，沙特加强对也门政府及地方军事力量的整合，部分原先得到阿联酋支持的力量逐渐进入沙特主导的安全体系。今年初，也门政府军在沙特空中支援下从南方过渡委员会手中夺取大片地盘，实力和士气均有大幅提升。这些都让胡塞武装面临的压力大增。

分析人士指出，胡塞武装希望保持对萨那及北部地区的控制，扩大对外交通和经济联系，同时阻止沙特重新整合反胡塞力量。比如，胡塞武装之所以进攻穆哈，是因为这里既是“民族抵抗力量”组织的重要基地，又靠近红海通向印度洋的咽喉要道曼德海峡。通过攻击穆哈，胡塞武装既能打击反胡塞力量，也能破坏沙特在也门西部的军事与海上安全布局。

中东乱中生乱

舆论普遍认为，“被封存”多年的也门冲突被重新激活，与伊朗战事久拖不决也有密切关系。

美西方一直将胡塞武装视为伊朗的“地区代理人”之一，指责伊朗借胡塞武装对美国及其海湾盟友施压。美国国务卿鲁比奥8日称，胡塞武装近期行动背后存在“明显的伊朗因素”。

分析人士指出，也门战场走向直接牵动曼德海峡航运安全。一旦该海峡受阻，全球能源运输将进一步遭到冲击，中东紧张局势将进一步升级。目前，伊朗通过管控海湾地区航运出入口霍尔木兹海峡影响全球油价，而曼德海峡是海湾地区特别是沙特原油绕过霍尔木兹海峡运往亚洲的首选通道。

7月13日，在也门首都萨那国际机场，袭击现场散落着金属碎片，远处可见受损飞机。新华社发（胡塞媒体中心供图）

不过，也有分析指出，胡塞武装采取军事行动主要是为了迫使沙特作出妥协，持续袭击沙特导致沙特强力报复，并不符合自身利益。上海外国语大学中东研究所研究员钮松认为，伊朗在战事中损失严重，对胡塞武装支持“缩水”，胡塞武装能否持续“搅动”红海航运也是未知数。

此外，钮松说，沙特无意陷入一场费时耗力的也门战事，推动美伊缓和进而实现沙伊关系正常化仍是其重要目标。这意味着，沙特对胡塞武装的军事行动也会受到其整体战略布局的约束。

来 源：新华网

原标题： 国际观察｜也门战火复燃的博弈与外溢

记者 蔺妍 胡冠 尹炣

本文转自：温州新闻网 66wz.com