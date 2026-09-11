央视网：一天不创新就落后！民企研发投入持续加码 创新成果加速转化

央视网 2026-09-11 13:50:57

2026民营经济创新发展大会9月9日在浙江温州举行。会上发布的《民营企业创新状况报告》显示，2025年，中国研发投入前1000家民营企业研发投入与研发强度持续增长。“高技术、高价值、高成长”属性凸显，在科技创新及产业创新层面已经取得了积极进展与成效。

报告显示，2025年，入围民营企业研发投入规模与人员队伍同步扩大，研发费用总额达到1.59万亿元，同比增长10.72%；研发人员总数达到195.86万人，人均研发经费80.98万元，同比增长4.05%。企业负责人表示，网络安全的核心竞争力就是创新，一天不创新就落后，网络安全一定是一步一个台阶向前垒。

入围企业研发强度提升快于欧美 国际竞争力稳步提升

同时，入围企业创新成果供给能力稳步增强，共持有国内有效专利117.62万件；标准引领和质量支撑作用更加凸显，140家企业参与制定国际标准共计889项；入围企业研发强度提升快于欧美主要经济体，国际竞争力稳步提升。

联合攻关成常态 创新资源与产业需求加速对接

此外，入围企业中，348家组建联合实验室，313家组建创新联合体。企业与高校、科研机构以及产业链上下游加强合作，推动创新资源与产业需求对接。在温州这家专注新材料研发的民营企业，年均研发投入超过20亿元。为了把分散在不同地区的科研力量集中起来，企业成立全国首家无区域民营研究院，集聚研发队伍超2600人，并与中国科学院相关院所、复旦大学等高校开展合作，先后攻克了20余项“卡脖子”技术，实现关键工艺、高端材料自主、可控。

入围企业中，共有44.61万项有效专利实现产业化，272家企业的新产品销售收入占比超过60%，创新成果为企业发展带来新的支撑。浙江大学经济学院教授叶建亮表示，随着“创新中国”战略的深入实施，民营企业的自主的研发意愿在不断地增强。越来越多的企业加入到这个创新的队伍中来，推动我国整体的创新实力不断向新的台阶迈进。

来 源：央视网

原标题： 一天不创新就落后！民企研发投入持续加码 创新成果加速转化

本文转自：温州新闻网 66wz.com