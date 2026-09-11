温州大典 2026-09-11 14:11:48

9月10日是第42个教师节。回望过去，早在八百多年前的南宋，温州便已迎来了名师荟萃的繁荣时代。

9月10日是第42个教师节。回望过去，早在八百多年前的南宋，温州便已迎来了名师荟萃的繁荣时代。

南宋时期，温州科举成绩斐然。南宋共有49科进士考试，在缺载2科温州籍进士名录的情况下，雍正《浙江通志》所载温州籍进士仍有1096人，更走出了5位状元、6位省元，“温多士，为东南最”的千古美誉。

这份傲人的成绩单绝非偶然，而是得益于温州一代代名师的薪火相传。我们借着教师节的契机，去领略南宋温州“名师天团”的绝代风华。

布衣名师潘翼

潘翼是温州历史上第一位文状元王十朋的老师。潘翼，字雄飞，号鹤溪，本是青田人，南宋建炎年间迁徙至乐清。潘翼学问广博，弘治《温州府志》称他“贯穿诸子百家之书，凡礼乐制度与夫传注笺疏杂说靡不淹通”，兼通天文地理，著有《星图》《九域赋》等书。

弘治《温州府志》民国抄本，温州市图书馆藏。

潘翼才华横溢，却壮志难酬，只能靠聚徒讲学来维持生计，“邑之闻人登科者多出于其门”。

王十朋在14岁时正式拜入潘翼门下，他十分敬仰老师的学问。王十朋在《祭潘先生文》中盛赞他的才学：“先生之文也，浩乎如韩愈之无涯；先生之才也，飘然如谪仙之不群；弄翰染墨也，李义山之险怪；絺章绘句也，庾开府之清新。”他毫不吝啬地将老师与韩愈、李白、李商隐和庾信等文坛巨匠相提并论。他也痛惜老师的遭遇，认为其困穷似孟郊、原宪、郑虔和杜甫：“萧瑟乎东野之寒，寂寞乎原宪之贫，郁郁乎郑广文之坎轲，栖栖乎杜陵老之酸辛。”

王十朋晚年仍清晰记得青年时“从潘先生学，九日登鹿迹岩，尝赋诗呈诸长者”的情景。他在《九日寄表叔贾司理》诗中写道：“忆昔从师学弦诵，年与贾生相伯仲。九日登高鹿岩脊，感物题诗笔初弄。”

洛学名师郑伯熊

郑伯熊是南宋温州另一位状元木待问的老师。郑伯熊，字景望，学者称敷文先生，永嘉县人，南宋绍兴十五年（1145）登进士第，曾任国子监丞、著作佐郎等职。

郑伯熊像，图源网络。

郑伯熊曾在永嘉创办城西塾讲学授徒。弘治《温州府志》记载：“城西塾，郑先生伯熊立，学者数百人，至今称学堂前。”

郑伯熊在秦桧禁止洛学的氛围中，在全国首次雕版印刊《二程遗书》等洛学典籍，并在温州宣讲洛学，使得洛学在温州得以重振。清初的《宋元学案》中评价道：“绍兴末，伊洛之学几息，九先生之绪言且将衰歇……先生兄弟并起，推性命微眇，酌今古要会，师友警策，惟以统纪不接为惧，首雕程氏书于闽中，由是永嘉之学宗郑氏……乾淳之间，永嘉学者连袂成帷，然无不以先生兄弟为渠率。”

郑伯熊门下可谓人才荟萃。状元木待问少年时便拜入其门下。陈傅良、叶适、永康陈亮等一代大儒也都曾受教于郑伯熊。陈亮后来于绍熙四年（1193）状元及第，叶适中榜眼，陈傅良、蔡幼学亦为进士出身。

顶流名师陈傅良

陈傅良不仅是郑伯熊的得意门生，更是南宋温州极具影响力的名师。陈傅良，字君举，号止斋，温州瑞安人，永嘉学派代表人物之一。陈傅良早年靠教书维生，曾在温州城南茶院寺、瑞安仙岩等多所书院、义塾主教。

陈傅良的讲学与文章在当时引发了“追星”式的轰动效应。他的学生曹叔远在《止斋先生文集序》中提到：“执经户外，方屦阗集，片言落笔，传诵震响，场屋相师，而绍兴之文丕变，则肇于隆兴之癸未。”以陈傅良的文风为代表的行文风格被当时官界指称为“永嘉时文”，青年学子纷纷效仿。他的学生蔡幼学18岁时便与他同科考中进士，且高中省元。六年后，叶适也考中进士第二名。

《止斋先生文集》明刊本，书影来自日本公文书馆官网。

陈傅良的声名甚至传到了临安。据吴子良在《林下偶谈》中记载，陈傅良初赴补试，才抵达浙江亭，“未脱草屦，方外士及太学诸生迓而求见者如云”。

官员重视官学教育

南宋温州教育的繁荣，离不开地方官员对官学的重视。从明清方志记载来看，南宋时期所留下的州学、县学修建、扩建的记录最多。

弘治《温州府志》记载，绍兴十年（1140），温州州学被火焚毁，知州程迈“仿太学制”重建，“右为庙，曰大成之殿，庙后有阁曰稽古，左为学，中为养源堂，两庑翼以肄业之斋，庖廪列其东”，规制远超从前。绍兴十六年（1146），教授王宾新建广心堂。乾道年间，教授楼钥增建风雩亭，教授陈绅新建仓库。

弘治《温州府志》民国抄本，温州市图书馆藏。

各县县学同样备受重视。绍兴五年（1135），乐清县尉吴芾重建被烧毁的县学，“建庙塑像，立讲堂、两庑、斋馆”。绍兴十五年（1145），县令赵惇临扩建县学，建起了围墙、藏书房等其他设施，县学合计有54间房。

永嘉县学、瑞安县学、平阳县学在南宋也有多次修建记录，平阳县学流传着县学匾额“学字子文裂，邑有大魁”的传闻。嘉熙年间匾额上的“学”字子部裂开，周坦中状元；淳祐间再裂，徐俨夫又中状元。

来 源：温州大典

原标题： 南宋温州的名师天团

本文转自：温州新闻网 66wz.com