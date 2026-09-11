网传“实习生往鲜花饼里吐痰”系造谣（2026·09·11）

全国网络辟谣 2026-09-11 18:14:53

辟 谣 网传“实习生往鲜花饼里吐痰”为虚假信息，造谣者已被行政拘留

详情：近日，一张“实习生因工资低都往鲜花饼里吐口痰”的截图在社交平台流传。涉事企业回应，信息不属实，将依法维权，并向警方报警。9月10日，昆明市公安局阳宗海风景名胜区分局发布警情通报称，经查，杜某（男，30岁）曾于2014年在某职业高级中学就读期间，由学校安排到该企业实习26天。近日，其为博取关注、吸引流量，在网络编造虚假信息，造成不良影响。其行为已构成散布谣言扰乱公共秩序，公安机关已依据《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定，对其处以行政拘留。（来源：公安部网安局、“网信云南”微信公众号）

辟 谣 “江苏车主送闺女上哈工大”系AI生成

详情：近日，江苏常州一自媒体博主在社交平台发布了一条“千里送娃上名校”的视频，引发关注。视频画面显示，高速路上，一辆车牌号“苏DWE985”的面包车正在前行，面包车后门张贴的红纸上写着“四千里陪闺女，哈工大启新程，请让我先走，谢谢”。配文“路上活捉一辆‘学霸专车’”。经向常州警方核实，机动车登记系统中并无“苏DWE985”号牌的备案记录；“苏DWE995”虽有登记，却并非视频中的白色面包车。视频画面里的车牌字符光影、细节存在AI生成痕迹，车牌“985”系博主通过制造戏剧化巧合，放大传播效果。该博主还虚构剧情，批量炮制了多个同类视频，如“送俩闺女上学，一个北大，一个清华”。警方提示，机动车号牌是公安机关交通管理部门核发的法定车辆识别标志，网民P图篡改号牌并在网络传播，容易误导公众，存在被效仿的风险，情节严重的还将依法承担相应法律责任。（来源：中国经济网）

科 普 大闸蟹怎么吃更健康？

详情：秋风起，蟹脚痒；高粱红，蟹膏肥。大闸蟹的学名叫作“中华绒螯蟹”。随着养殖技术的发展，以及市场需求的变化，大闸蟹如今分布在全国多地。

大闸蟹最佳赏味期在何时？怎么选？

1.母蟹、公蟹的“最佳赏味期”不同

民间素有“农历九月食母蟹、十月品公蟹”的说法。同时，不同产区大闸蟹的“最佳赏味期”也略有不同。江苏、安徽、湖北等产区，10月中旬母蟹蟹黄饱满鲜香；11月中旬前后，公蟹蟹膏丰腴黏润。北方产区成熟更早，比长江流域产区早一个月左右便能品尝到肥美的母蟹。

2.记住挑选大闸蟹实用口诀：“一看、二闻、三摸”

一看色泽：好蟹呈青背、白肚、金爪、黄毛，体型匀称；二闻腥味：鲜腥是正常的，散发腐臭则说明蟹的品质不佳；三摸张力：蟹腿强劲、翻身迅速，表明其体质健壮。

大闸蟹，怎么吃更健康？

1.大闸蟹营养美味，但不能敞开吃

根据《中国居民膳食指南（2022）》，成人每天摄入水产品40-75克（以可食部分计）。一只4两（约200克）的大闸蟹，可食部分约50-80克。医生建议，健康成年人每次吃1-2只中等大小的蟹为宜，每周不超过2-3次。医生提醒：蟹黄、蟹膏脂肪和胆固醇高，过量食用容易诱发急性胰腺炎。

2.吃蟹搭配有讲究

这些食物尽量别同吃：柿子（尤其是未熟透的涩柿子）、浓茶含有大量鞣酸，与蟹肉蛋白质相遇，有可能形成不易消化的沉淀物，增加腹胀、腹痛风险，建议两类食物间隔1-2小时食用；啤酒会抬高嘌呤总摄入，升高尿酸、诱发痛风；冰镇饮品、寒凉食材会加重寒性刺激，损伤脾胃。

这样搭配更合适：生姜、香醋可中和蟹的寒性、去腥杀菌，是经典吃蟹搭档；蒸蟹时垫几片紫苏叶，去腥增香、温和护胃；吃完蟹后饮用一杯姜枣茶，能够驱散寒气、养护脾胃。

吃蟹时，有几点需要留意

1.大闸蟹这些部分不能吃

吃蟹时，有几个部位需要留意：蟹鳃、蟹胃、蟹肠分别为呼吸和消化器官，极易富集水体污物、重金属、食物残渣与代谢废物，不能吃。蟹心因人而异，部分人群食用后可能会肠胃不适。

2.哪些人群要少吃或不吃？

过敏体质，痛风、高尿酸人群食用后易诱发病情，需严格限制；脾胃虚寒、易腹泻人群可以搭配姜、醋一起吃，建议少吃；高血脂、胆囊、胰腺疾病患者，少吃蟹黄蟹膏；肝肾功能不全者、老人、儿童及消化代谢能力弱的人群，建议少吃；孕妇可少量食用彻底煮熟的蟹肉，对于生腌、醉蟹则绝对不要碰；伤风感冒、发热期间饮食宜清淡，不建议吃蟹。（来源：新华网）

通 报 西藏网警公布6起涉吉隆泥石流灾害网络谣言典型案例

详情：为持续净化网络生态，有效震慑涉灾造谣传谣行为， 西藏网警将打击吉隆泥石流灾害相关网络谣言典型案例公布如下：

1.李某甲、李某乙和刘某在网络平台编造灾害成因谣言，谎称地震诱发冰崩山洪，捏造泥石流系人为造成，误导公众认知，扰乱网络舆论秩序。西藏、黑龙江和安徽公安机关依法对上述3人作出行政处罚。

2.张某在网络平台歪曲救援工作，片面套用他国案例恶意对比，制造负面言论，消解救灾工作成效，误导公众认知。西藏公安机关依法对其作出行政处罚。

3.石某在网络平台编造灾害搜救悬赏奖励的不实传言，误导公众认知。西藏公安机关依法对其作出行政处罚。

4.何某在网络平台发布伤害民族情感的不当言论，引发不良舆论，伤害大众情感。云南公安机关依法对其作出行政处罚。

5.林某在网络平台声称政府利用低俗热搜转移公众注意力，歪曲事实、混淆舆论导向，破坏清朗网络环境。广东公安机关依法对其作出行政处罚。

6.苏某在网络平台编造吉隆口岸公职人员全部殉职、岗位大量空缺的不实消息，怂恿他人报考口岸岗位，误导公众认知。西藏公安机关依法对其作出行政处罚。（来源：“西藏网警”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com