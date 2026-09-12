温州日报 2026-09-12 08:55:30

昨天，市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要指示、重要文章精神，研究部署我市贯彻落实意见。

温州网讯 昨天，市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要指示、重要文章精神，研究部署我市贯彻落实意见。

省委常委、市委书记张振丰主持。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对山东青岛市北海造船厂一货轮火灾事故作出的重要指示精神，以“时时放心不下”的责任感抓好各项安全生产工作，坚决遏制重特大事故发生，全力保障人民群众生命财产安全。要全面排查摸清底数，深入细致查清船厂、在修船舶、动火作业点等情况，加强隐患清单化管理、限期整改和闭环销号。要落细防火防爆措施，严格规范动火审批和作业，严查电气隐患，严守密闭空间防线，确保消防灭火设施完好管用。要举一反三健全机制，聚焦防汛防台、道路交通、旅游、工矿、危化、城市运行、消防、森林防火等重点领域，深化隐患排查整治，完善各类应急预案，加强安全宣传教育，提升安全防范意识和能力。要压实安全生产责任，严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，加强部门信息共享和联合执法，全方位筑牢平安防线。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《坚持落实管党治党政治责任》精神，筑牢绝对忠诚的政治根基，始终把政治建设摆在首位，健全完善贯彻习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署闭环落实机制，做到“总书记有号令、党中央有部署、省委有要求，温州见行动走在前”。要织密权责对等的责任网络，全面压实各级党委（党组）管党治党责任，坚决扛起主责、抓好主业、当好主角，把各领域各环节党建工作抓具体、抓深入。要用好失责必问的惩戒利器，以案为鉴、警钟长鸣，精准运用“四种形态”，一严到底纠治“四风”顽疾，深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，做好巡视巡察整改“后半篇文章”，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。要发挥头雁领航的示范效应，督促各级领导干部抓好班子、带好队伍，自觉接受监督，做到公正用权、依法用权、为民用权、廉洁用权。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记致全国广大教师和教育工作者的节日祝贺和诚挚问候，全面贯彻党的教育方针，大力弘扬教育家精神，一体推进教师培养、培训、管理、保障等改革，深入实施“礼遇优待”“尊师强教”等政策，引育并举培养高素质教师队伍，让尊师重教成为社会好风尚。要牢固树立“健康第一”教育理念，筑牢学生心理健康防线，提升教育公共服务质量和水平，努力办好人民满意的教育，培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

来 源：温州日报

原标题： 市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记重要指示重要文章精神

记者 郑序

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