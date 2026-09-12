全市“双碳”工作推进会召开
温州网讯 全市“双碳”工作推进会昨日召开。市委副书记、市长张文杰强调，要深入贯彻习近平总书记关于碳达峰碳中和的重要论述，认真落实中央、省委省政府和市委部署要求，坚持以“双碳”引领全面绿色转型发展，提速打造新型能源体系建设先行市和更高水平生态市，为做强“一圈一极一中心”、奋力实现共同富裕先行示范提供更有力支撑。
会上，市发展改革委、市经信局、市交通运输局、市生态环境局通报相关工作情况，乐清经济开发区、瑞浦兰钧能源股份有限公司汇报园区绿色低碳转型、新能源动力及储能发展等经验做法，瑞安市、龙港市作表态发言。
张文杰充分肯定我市“双碳”工作取得的阶段性成效，并指出，“双碳”工作是政治“必答题”、发展“关键题”、治理“新考题”。要把“双碳”工作摆在更加突出的位置，以走前列、作示范的姿态，深入践行“两山”理念，以“三优化一提升”为着力点，坚定不移走好低碳绿色发展之路。
张文杰强调，要加快推动“双碳”工作取得新突破，坚持发展和降碳、整体和局部、当前和长远、有为政府和有效市场相协同，强化目标牵引、优化路径打法、细化工作举措，努力实现经济更低碳、能源更清洁、交通运输更绿色、生态环境更优美。要着力推动产业结构进一步优化，“一业一策”抓好改造提升，“一企一策”推进重点企业降碳，“一园一策”打造低碳园区标杆。要着力推动能源结构进一步优化，安全有序发展核电，海陆并举发展风电，加快推动新型储能发展，有序推进光伏开发、抽水蓄能和氢能发展，加快煤电节能降碳改造。要着力推动交通运输结构进一步优化，迭代交通物流组织模式，推广清洁低碳运输装备，完善绿色交通基础设施。要着力推动治理水平进一步提升，积极探索碳排放权交易，持续提升生态碳汇能力，狠抓污染防治攻坚，弘扬绿色低碳风尚。要压实责任链条，鼓励改革创新，强化督导考核，全面汇聚做好“双碳”工作的强大合力。
市领导李宁、章月影、黄阳栩参加会议。
来 源：温州日报
记者 缪眎眎
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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