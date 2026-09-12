温州日报 2026-09-12 08:59:46

昨日，市委常委会召开会议，听取关于2026民营经济创新发展大会举办情况的汇报，同时传达学习省委书记王浩在温州调研讲话精神，研究部署我市贯彻落实意见。

温州网讯 昨日，市委常委会召开会议，听取关于2026民营经济创新发展大会举办情况的汇报，同时传达学习省委书记王浩在温州调研讲话精神，研究部署我市贯彻落实意见。

省委常委、市委书记张振丰主持。

会议指出，2026民营经济创新发展大会在温州成功举办，全程精彩，成果丰硕。全国政协副主席、全国工商联主席高云龙，省委书记王浩，省长刘捷出席大会并开展相关调研，给予我们精准指导、鼓舞鞭策，充分体现了全国工商联和省委、省政府对温州发展的关心支持。我们要认真学习贯彻习近平总书记关于民营经济发展的重要论述，牢记“续写创新史”殷殷嘱托，做深做实办会“后半篇文章”，扎实推进民营经济创新发展，持续擦亮“民营经济看温州”金名片。要坚持创新驱动，把握融入上海（长三角）国际科技创新中心建设机遇，加快“两新”深度融合，用好“一港五谷”“一区五园”等平台空间，完善企业主导的产学研用体系，不断提升民营企业创新能力。要加强办会成果转化，建立合作签约项目清单化管理、节点化推进、常态化督办机制，提升以会强城、以会兴产实效。要厚植民营经济发展沃土，深化“两个健康”集成改革，完善“六位一体”为企服务体系，落实“问企识才”“数据得地”等创新机制，加快建设以“四最”为鲜明特征的一流创新生态。要深化开放合作，发挥世界温州人网络资源优势，对接促进深层次交流合作，推动更多优质项目、人才和创新资源落户温州。

会议指出，在“奋战三季度、拼搏下半场”的关键时刻，省委书记王浩深入温州调研，对防汛防台、灾后恢复治理等工作给予精准悉心指导，向广大基层党员干部表示亲切慰问、给予加油鼓励。我们要深入学习贯彻习近平总书记对防汛救灾工作的重要指示精神，牢固树立和践行正确政绩观，坚持长短结合、标本兼治，切实做到“打一仗、进一步”，提升本质安全水平和防灾减灾能力。要加快灾后恢复治理，下沉一线优服务，专家帮扶解难题，加快受灾企业和项目复工达产，抢抓农时恢复农事生产，发挥保险行业保障支撑作用，尽快把时间抢回来、损失补回来。要加强风险排查整治，对重点部位再排查、人员转移方案再优化、内涝短板再补齐，全方位筑牢防灾防线。要提升指挥调度和灾害防范能力，提升气象精细化预报预警能力，完善山塘水库“一盘棋”调度机制，优化水利设施项目建设布局。

会议强调，当前要聚焦落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，大力弘扬“六干”作风，锚定目标大抓落实。要全力攻坚“三季红”，滚动推进重大项目建设攻坚，狠抓“双招双引”和增资扩产，打好“稳拓调优”组合拳，千方百计促进消费，跑出经济稳进提质加速度。要抓好民生服务保障，加强“一老一小一弱一残”等重点群体关爱帮扶，加快推动基本公共服务一体化，用好“共富工坊”等载体拓展群众增收渠道。要守牢平安稳定底线，动态排查整治安全隐患，大力化解各类矛盾纠纷，为高质量发展营造良好环境。

来 源：温州日报

原标题： 加快推动民营经济创新发展 促进高质量发展和高水平安全良性互动

市委常委会会议听取2026民营经济创新发展大会举办情况汇报 并传达学习省委书记王浩在温调研讲话精神

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com