温州日报 2026-09-12 09:02:53

9月10日至11日，吉林市政府考察团来温开展对口合作交流活动。

温州网讯 9月10日至11日，吉林市政府考察团来温开展对口合作交流活动。10日下午，市委副书记、市长张文杰与吉林市委副书记、市长王吉座谈交流，畅叙两地情谊，共谋合作发展。

张文杰向吉林市政府考察团一行表示欢迎，并简要介绍温州经济社会发展情况。他说，与吉林开展对口合作是党中央、国务院赋予温州的光荣使命，也是温州义不容辞的政治责任。自2017年建立对口合作关系以来，两地跨越山海、双向奔赴，结下了深情厚谊。下步，两地要深入学习贯彻习近平总书记关于东西部协作和对口支援工作的重要论述，加强优势互补、资源互通、双向互动，在产业发展、市场开拓、文旅联动等方面拓展合作空间，共同实现更高质量、更高水平的互惠共赢，携手打造新时代对口合作典范。

王吉感谢温州长期以来对吉林市经济社会发展的支持和帮助。他说，温州是我国改革开放先行区、民营经济重要发祥地，产业发展、营商环境、生态保护等领域的经验做法值得学习借鉴。当前，吉林市正加快建设省域副中心，着力培育全国一流化工产业基地、世界级碳纤维产业基地、世界级冰雪产业基地、国家级清洁能源基地。温州与吉林对口合作基础坚实、产业互补性强，期待两地不断深化务实合作，取得更加丰硕成果。

在温期间，吉林市政府考察团一行来到中国（温州）数安港、三垟湿地、园博园、滨江CBD、朔门古港等地，实地了解数据、文旅等产业发展情况。

副市长崔波参加。

来 源：温州日报

原标题： 吉林市政府考察团来温开展对口合作交流活动 畅叙两地情谊 共谋合作发展

记者 缪眎眎

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