温州日报 2026-09-13 08:29:02

商务部等4部门近日公布第二批全国零售业创新提升试点城市名单，温州携手宁波入选。

温州网讯 商务部等4部门近日公布第二批全国零售业创新提升试点城市名单，温州携手宁波入选。

温州何以入选？“这是温州近年来在消费市场规模、平台载体、市场环境、城市商业品牌等各方面持续提质升级的结果。”市商务局流通发展处相关负责人介绍说，近年来温州市不断夯实零售业发展根基，今年1-7月，全市社零总额2957.47亿元，同比增长1.6%；限上网络零售额274.9亿元，同比增长24.9%，直播电商、即时零售等新业态加速发展。“十四五”期间，温州社会消费品零售总额从3807.7亿元跃升至5143.9亿元，年均增长7.82%，总体规模位居全省前列。

城市商业品牌也在持续丰富。2025年，温州成功招引盒马等国内外知名品牌首店82家，老字号企业累计达116家，新增省级夜经济坐标10个。目前，全市共有商业综合体36处、特色商业街37条，建成一刻钟便民生活圈150个，惠及群众238.9万人。

试点怎么干？“五大行动齐发力。”据介绍，根据试点要求，温州等试点城市将在项目规划、改造审批、土地用途变更、投融资方面依法给予盘活便利，加强政策集成，统筹用好现代商贸流通体系建设试点、“一刻钟便民生活圈”建设、城市更新行动、大规模设备更新、服务消费与养老再贷款、地方招商引资等政策，持续优化经营环境，利用2年左右建设周期，深入实施场景化改造、品质化供给、数字化赋能、多元化创新、供应链提升五大行动，推动全市零售业高质量发展。

到2028年，全市社会消费品零售总额突破5950亿元，年均增长5%以上；新（改）建重点商贸零售项目22个，改造提升乡镇商贸服务中心12家；限上商贸企业总数累计突破6500家；创成“一刻钟便民生活圈”190个，主城区一刻钟便民生活圈内社区店连锁经营占比达30%以上；打造“人工智能+消费”示范应用场景30个以上，人工智能类产品销售额突破520亿元。

在场景化改造方面，温州将以百货店、购物中心、专卖店为重点，因地制宜制定“一店一策”实施方案，全市全年招引品牌首店120家以上。结合“一刻钟便民生活圈”建设，2027年底前新（改）建社区便利店30家以上，改造提升城市社区邻里中心30处以上，引导十足、人本等社区便利店改造提升，打造集邻里活动、便民消费、公益服务等功能于一体的社区服务生活空间。

此外，温州还将聚焦鞋服眼镜等特色产业，以温州国际鞋博城、中国（瓯海）眼镜小镇等5家省级试点为核心，实施“一场一策”，到2027年底完成20家重点专业市场改造提升，同时，加快推广《“来温州、GO（购）时尚”中国时尚产业之都精品名录》，重点发展提升服饰尚品、鞋革优品、眼镜精品、家居智品、旅途佳品、数智潮品、文体新品、医美护品、精致食品、“它”经济衍生品等十大时尚品类，推动一批“温货精品”加速出圈。

来 源：温州日报

原标题： 温州入选全国零售业创新提升试点城市

到2028年社零总额突破5950亿元，打造“人工智能+消费”示范场景30个以上

记者 王木正 通讯员 黄松光

本文转自：温州新闻网 66wz.com