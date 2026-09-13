温州日报 2026-09-13 08:46:42

日前，在浙江省山区海岛县高质量发展现场推进会上，首批缩小“三大差距”新经验新机制新模式发布，洞头《创建“四位一体”工作体系 吸引“青年上岛”共建共富》案例成功入选。

温州网讯 日前，在浙江省山区海岛县高质量发展现场推进会上，首批缩小“三大差距”新经验新机制新模式发布，洞头《创建“四位一体”工作体系 吸引“青年上岛”共建共富》案例成功入选。

为破解海岛人才引留难题，激活区域发展活力，洞头区深入实施“青年上岛”行动，创新构建“政创产居”四位一体工作体系。近三年来，常住人口从15.5万人增长至16.36万人，增速居全市首位。

洞头区持续放宽上岛门槛，推出“先体验、再创业”模式和“我在海边有间房”安居工程，上岛体验青年累计突破5000人；搭建创业平台，建设“1+5+N”海创空间和“三团联动”机制，提供共享工位1500余个，孵化特色项目60余个；完善利益联结，青年团队与村集体签订“保底租金+营业额分成”协议，累计培育乡村各类青年人才3500人，间接带动周边营收超2000万元。未来，将持续深化“青年上岛”实践，让青春力量持续赋能海岛共富建设。

来 源：温州日报

原标题： 首批缩小“三大差距” 新经验新机制新模式发布 洞头“青年上岛”获全省推广

通讯员 郭芬芬

本文转自：温州新闻网 66wz.com