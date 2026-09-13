潮新闻 2026-09-13 08:46:28

9月11日，温州国际经贸合作推介活动（上海站）举行。活动由温州市贸促会、温州市人民政府驻上海联络处共同主办，来自10多个国家的驻沪总领事馆、境外商协会及外资企业代表，与近百名温州及长三角的上市公司、专精特新企业和高能级平台代表面对面洽谈对接。

风从东海来，潮涌黄浦江。9月11日，温州国际经贸合作推介活动（上海站）举行。活动由温州市贸促会、温州市人民政府驻上海联络处共同主办，来自10多个国家的驻沪总领事馆、境外商协会及外资企业代表，与近百名温州及长三角的上市公司、专精特新企业和高能级平台代表面对面洽谈对接。

据悉，这次推介活动紧扣温州“5+5+N”现代产业集群特点组织优质企业，覆盖泵阀、五金、卫浴、汽摩配、鞋服、电气电器等传统优势产业和新能源、人工智能、机器人等新兴产业，以及“一港五谷”等高能级平台，借助上海涉外资源密集的优势，让有国际贸易需求的企业实现“参加一场活动、接触多个国家”。

推介环节设置“泵阀出海”“温州智造”两大主题。泵阀板块，浙江力诺、超达阀门、永联阀门等不同类别的骨干企业登台推介，浙江国际阀门产业链展览会同步亮相。智造板块，温籍科学家领航的国家级专精特新“小巨人”企业暖芯迦、由印刷设备跃向智能机器人研发的浩达智能装备、用智能定制平台赋能高端化智能化发展的法派服饰、拥有物流与报关完整配套体系的东艺鞋业等集中展示从传统制造向智能制造转型的最新成果。

外贸数据印证温州开放活力。今年上半年，温州全市出口额达1355.6亿元，同比增长5.3%；加力拓展国际市场，对美国、东盟、RCEP国家出口额分别同比增长3.1%、7.6%、17.5%。凭借产品向“新”向“绿”的硬实力，温州民营企业在出海征程中全速挺进。上半年，全市出口产品向价值链中高端延伸，机电产品出口798.0亿元，同比增长14.2%，占出口比重提升至58.9%，对出口拉动作用持续增强。

触角跟着市场延伸，服务跟着企业拓展。今年以来，温州贸促系统持续完善企业出海服务体系：发布“贸促护航·助企出海”七大服务包，同步启动“满天星·全球伙伴计划”，依托181家海内外合作机构和29个海外联络处；实现涉外商事纠纷诉调对接市县全域覆盖，全市涉外商事调解工作站增至7家；将国际商事调解、出海商法、境外展会咨询等服务引入展会现场，并组织近年来奥地利访温规模最大的经贸交流团与民营企业经贸对接。

温州的开放基因由来已久。考古发现证实，温州朔门古港是古代“海上丝绸之路”的重要节点，早在宋元时期温州就是中国东南沿海的重要商港。当前，温州迈上“万亿之城再出发”新征程，正全力打造“服务最优、成本最低、效率最高”的开放环境，政企携手打好“稳拓调优”组合拳，持续优化涉企服务，合力推动外贸高质量发展，为推进高水平对外开放、建设高能级开放强省作出更大贡献。

来 源：潮新闻

原标题： 高效链接全球市场 温州国际经贸合作推介活动走进上海

记者 赵琛璋 图源：温州市贸促会

本文转自：温州新闻网 66wz.com