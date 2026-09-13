新华每日电讯 2026-09-13 08:54:11

在浙江温州平阳县，宠物用品、皮革皮件作为支柱产业，是带动乡村增收、群众就业的引擎。截至2025年底，7个产业链联建村社总经营性收入突破600万元，形成镇村联动、村企抱团的发展新格局。

传统乡村产业转型升级，关键是打破布局分散、上下游联动薄弱、村企发展割裂等瓶颈，形成规模化发展合力。

在浙江温州平阳县，宠物用品、皮革皮件作为支柱产业，是带动乡村增收、群众就业的引擎。当地通过构建“1+3+N”产业链组织体系，成立产业链联合党委，吸纳链主企业、职能部门和重点村社党组织协同发力，聚焦主导产业分类组建产业党总支，整合67家链上企业党支部与7个联建村社力量，实现组织共建、资源共享、产业共兴。截至2025年底，7个产业链联建村社总经营性收入突破600万元，形成镇村联动、村企抱团的发展新格局。

服务专区为链上职工以及返乡青年提供6大类36项特色服务，推出零租金、零水电、零押金、零管费、零成本“五零”创业套餐2.0版，为重点企业解决20亩产业供地难题。

当地通过推行授信共享、货源共采、物流共配、订单共济“四共”模式，联动金融机构为链上企业放贷超2亿元，搭建“产能—订单周转池”带动中小企业年增收10%以上，物流成本下降15%，达成江浙沪区域1.2元包邮的最优合作协议。

人才是产业发展的支撑。当地构建“校地企链”四位一体育人体系，毕业生对口就业率达100%，实现“入学即入行、毕业即就业”；组建22人“红链导师”团队，由党员劳模、技术骨干领衔开展全链条技能培训，建成的数智学院培育电商主播、运营人才1720余人次，带动网络零售额增速超45%，为乡村共富提速增效提供了坚实人才保障。

从“单打独斗”到“抱团发展”，从“产业分散”到“链上协同”，当地持续摸排农村闲置劳动力，提供就业岗位850个，群众人均年收入达到7万至8万元。

来 源：新华每日电讯

原标题： 温州平阳：镇村联动 村企抱团

记者 王立彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com