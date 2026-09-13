新华网客户端 2026-09-13 08:56:45

近日，在2026民营经济创新发展大会上，全国工商联发布了“2026民营企业研发投入500家榜单”“2026民营企业发明专利500家榜单”。两张榜单显示，浙江省温州市龙湾区分别有4家企业榜上有名。

9月9日，在2026民营经济创新发展大会上，全国工商联发布了“2026民营企业研发投入500家榜单”“2026民营企业发明专利500家榜单”。两张榜单显示，浙江省温州市龙湾区分别有4家企业榜上有名，集中展现了辖区企业重研发、强创新、谋突破的发展理念和在专利布局方面的强劲实力。

温州市龙湾区高能级科创平台。陈丽 摄

“2026民营企业研发投入500家榜单”显示，青山控股集团有限公司、瑞浦兰钧能源股份有限公司、人本集团有限公司、浙江长江汽车电子有限公司等4家企业上榜。其中，青山控股集团有限公司、人本集团有限公司、瑞浦兰钧能源股份有限公司等3家企业还上榜“2026民营企业发明专利500家榜单”。

亮眼的企业研发投入和发明专利成果，是温州市龙湾区系统化、常态化的创新培育体系支撑和科创生态持续优化的生动缩影。近年来，温州市龙湾区深入实施关键核心技术攻坚行动，通过强产业、强创新、强企业，蹚出一条科技创新与产业创新深度融合发展的路径。

“以前客户发来一份询价单，工程师要查物料、算工艺、核成本，来回折腾大半天。现在AI智能报价系统自动匹配历史数据、生成报价方案，业务流转周期缩短了60%以上。”浙江长江汽车电子有限公司是一家做汽车电子开关的企业。企业负责人表示，全国每三辆汽车中，就有一辆用到他们生产的电子开关；新能源汽车品牌的订单增长，还带动企业近几年每年保持约20%的增速。

浙江长江汽车电子有限公司生产车间。温州市龙湾区委宣传部供图

制造业向高向新的案例在温州龙湾并不鲜见。瑞浦兰钧能源股份有限公司是温州龙湾单体制造业规模最大的企业。2017年签约落地，2025年实现盈利6.81亿元。2026年上半年企业实现营收149.16亿元，同比增长57.2%，而支撑它厚积薄发的，是“动储结合”的战略定力。在该企业，一款明星产品能量密度较此前提升25%以上，可循环使用超1万次。这家由青山控股集团投资孵化的企业，2025年产值达243亿元，带动新能源全产业链规模突破500亿元，彰显了龙湾新能源产业的硬核创新实力。

近年来，温州市龙湾区广大企业深耕关键核心技术攻坚，不断突破产业技术瓶颈，凭借稳定且高额的研发投入，构筑起企业核心竞争力，带动产业链整体迭代升级。

瑞浦兰钧能源股份有限公司智能制造生产线。受访企业供图

产业创新跑得快，离不开制度创新的托底。近年来，温州市龙湾区始终坚持政策赋能、服务护航，通过落实研发费用补贴、科创专项扶持、产学研精准对接、关键技术“揭榜挂帅”等一系列举措，持续引导企业加大自主研发投入，鼓励企业从“制造”向“智造”转型，激发全域创新活力。据统计，2026年上半年，温州市龙湾区GDP增长7.0%，规上工业增加值增长13.4%，位列温州市各县（市、区）第三；高新技术产业增加值占温州市首位。目前，温州市龙湾区已形成“龙头企业引领、中小企业跟进、全链条联动”的研发创新格局，企业创新投入意愿持续增强、创新能级稳步提升。

“我们将持续锚定科技创新核心赛道，持续完善企业创新培育、技术攻关、成果转化全链条服务体系，持续壮大优质创新企业梯队，以企业创新活力激活区域产业发展动能。”温州市龙湾区相关负责人表示，作为温州科技创新核心阵地，温州市龙湾区正以民营经济的澎湃活力，奔向高质量发展的新未来。

来 源：新华网客户端

原标题： 浙江温州龙湾：产业创新“多点开花” 发展能级“蓄势跃升”

记者 朱健

本文转自：温州新闻网 66wz.com