中国新闻网 2026-09-13 08:59:18

参加2026年国际海上导助航高级管理人员培训班的近20名全球航标管理机构代表12日来到温州，参观游览温州朔门古港遗址、江心屿双塔、温州肯恩大学等地，感触古今“中外交流”，增进中外友谊。

参加2026年国际海上导助航高级管理人员培训班的近20名全球航标管理机构代表12日来到温州，参观游览温州朔门古港遗址、江心屿双塔、温州肯恩大学等地，感触古今“中外交流”，增进中外友谊。

2026年9月12日，浙江温州，国际航标管理机构代表参观温州朔门古港遗址。孙杨洋摄

“古港让我十分震撼，它是国际海上贸易交流最好的见证。”来自博茨瓦纳的埃里克·诺诺福·采贝克加莱(Eric Nonofo Tsebekgale)说，“通过古港，我第一次了解到了海上丝绸之路的故事，我要努力做好航标工作，促进当下的国际海上贸易交流。”

来自香港的刘天扬表示，“过往码头作业大多依靠人力与经验抵御海洋带来的种种风险。如今，我们拥有智能化航标、海事监控系统等先进设备。这片遗迹时刻提醒我们，今日的海事工作承接前人耕耘海洋的意志，我们要怀抱敬畏之心，持续守护海洋、保障航运安全。”

从古港遗迹到现代国际学府，温州的中外交流合作一脉相承。走访温州肯恩大学，中西合璧的校园风貌、多元包容的学术氛围，引得学员们连连赞叹。据悉，温州肯恩大学创办于2006年，目前拥有300余名来自46个国家和地区的海内外教师，是中国与美国教育合作的标杆。

2026年9月12日，浙江温州，国际航标管理机构代表参观温州肯恩大学。冯天璇摄

“温州肯恩大学不仅促进了两个大国之间的交流，还帮助了无数学生走向世界，奔赴更远的未来。”来自斐济的乔治·科罗伊瓦伊·塞拉瓦卡·图伊努库·武拉科罗(George Koroivai Qerawaqa Tuinuku Vulakoro)表示，这种办学模式能够培养学生的全球化发展能力，具有借鉴价值，“我要把今天的所见所闻分享给家人朋友。”

来 源：中国新闻网

原标题： 全球航标业者浙江温州感触古今“中外交流”

记者 周健

本文转自：温州新闻网 66wz.com