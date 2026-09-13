温州日报 2026-09-13 09:03:50

昨天，由中国工艺美术学会、温州市人民政府主办的“手工艺50人论坛”2026智库年会在龙湾开幕。来自海内外的智库专家、行业精英和工艺美术大师齐聚一堂，围绕“艺术当随时代、手艺当领时尚——在地文化与时尚表达”这一主题，探寻手工艺时尚化的创新路径。

温州网讯 昨天，由中国工艺美术学会、温州市人民政府主办的“手工艺50人论坛”2026智库年会在龙湾开幕。来自海内外的智库专家、行业精英和工艺美术大师齐聚一堂，围绕“艺术当随时代、手艺当领时尚——在地文化与时尚表达”这一主题，探寻手工艺时尚化的创新路径。

“手工艺50人论坛”由中国工艺美术学会发起成立，2022年11月在龙湾启动，已先后举办2023世界峰会、2024智库年会，凝聚全球五大洲百余位智库专家，成为立足中国、链接全球的工艺美术高端智库平台。

作为本届年会的标志性亮点，“在地文化与时尚表达”议题首次被提出。这一议题跳出了以往就保护谈保护的思路，把在地文化根脉、时尚语言转译、产业赋能落地贯通起来，推动在地文化资源转化为兼具文化价值与市场活力的时尚文化资产。

“传统手工艺唯有被延续，才能真正得以保留。”首次到访中国的欧洲手工艺联盟理事会主席安娜·克里斯蒂娜·门德斯表示，手工艺人、市场营销、数字营销和新技术等各方力量应携手协作，让手工艺品“开口说话”。她表示，举办“手工艺50人论坛”就是一个很好的载体，可以汇聚各方力量，找到在地文化与时尚表达相互融合的答案。

来自希腊的莫南媞罗对此深有同感。她出身于有着近80年历史的手艺人之家，家族三代以手工艺为业。她认为，传统手艺不属于过去，它应是现在的一部分，更是未来的价值所在。

温州素有“百工之乡”的美誉。目前，全市拥有中国工艺美术大师13人、省级工艺美术大师90人，工艺美术门类实现全覆盖，乐清细纹刻纸、木活字印刷等入选联合国教科文组织非遗名录。2023年5月，温州获授“中国工艺美术之都”称号，成为全国第三座获此殊荣的城市。近年来，温州持续推动传统工艺与时尚、创意、科技融合，瓯绣融入定制西服，黄杨木雕等传统技艺牵手潮玩和大型赛事吉祥物手办，一批跨界产品不断涌现。

现场还举行智库、学术专家证书颁授与年会启动仪式，多位国际专家受聘加入论坛智库团队。年会期间，还将举行三场主题论坛和一场圆桌论坛，聚焦创意、文化、时尚三大议题，围绕“打造匠人产业、成就大师经济”展开深入研讨。

来 源：温州日报

原标题： “手工艺50人论坛”在龙湾开幕 “百工之乡”迎手工艺盛会

记者 陈圆圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com