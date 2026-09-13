学习强国温州平台 2026-09-13 17:28:51

日前，2026年上半年“浙江好人”名单公示，温州民警吴辉上榜敬业奉献类“浙江好人”。

日前，2026年上半年“浙江好人”名单公示，温州民警吴辉上榜敬业奉献类“浙江好人”。

吴辉，中共党员，现为瑞安市公安局刑侦大队副中队长。他曾荣立个人三等功3次、个人嘉奖5次，获评“温州好人”“瑞安市敬业奉献类道德模范”等荣誉。

从警二十五载，吴辉始终冲锋在打击犯罪的最前沿：面对大案要案，他抽丝剥茧、攻坚克难；在反诈新战场，他敢为人先、迎难而上；远赴边境驻守三载，他与苦为伴、无怨无悔。

吴辉

攻坚克难的“铁榔头”

“案子来了，冲在前面；线索断了，耐心摸排；抓捕嫌犯，从不犹豫。”这是同事眼中吴辉最真实的写照。从警以来，他以一股不服输的拼劲，啃下一块块“硬骨头”，同事们送他绰号——“铁榔头”。

2005年，瑞安连续发生多起白天入室盗窃案件。受制于当时技术条件，侦破工作举步维艰。吴辉日夜勘查现场、走访群众，常常忙得顾不上吃一口热饭。发现嫌疑人踪迹后，他带领专案组顺线深挖，辗转江西、贵州、安徽等多省。历时三个月，他和同事抓获犯罪嫌疑人20余名，彻底摧毁了这个流窜多地作案的盗窃团伙，破获系列案件80余起，为群众挽回损失260余万元。

从警至今，吴辉共参与摧毁跨区域流窜犯罪团伙70余个，抓获各类犯罪嫌疑人500余名。

反诈前沿的“排头兵”

为应对电信网络诈骗犯罪新形势，2020年，瑞安市公安局组建反诈专业队。初创时期，绝大多数民警没有电诈案件侦办经验，大家如同“摸着石头过河”。吴辉根据自己多年办案经验，提炼总结电诈案件技战法，用一次次深入浅出的案件分析，为队友拨开迷雾。

在他的“传帮带”下，反诈专业队迅速成长为一把打击电诈犯罪的“尖刀”。近年来，他们相继破获电诈案件300余起，抓获犯罪嫌疑人150余名，挽回经济损失4000余万元。

2021年，境外涉诈重点人员劝返工作进入攻坚期。吴辉毅然接下驻点边境的重任，这一去就是三年。边境巡查点大多建在自然条件恶劣的荒郊野岭，高温、潮湿、寒冷交替侵袭，个别卡点不通路、不通电，住宿只能在简易石棉瓦房里将就。

面对艰苦环境，吴辉没有一丝退缩。三年来，他协助当地警方查获偷越国（边）境团伙25个，破获运送他人偷越国（边）境案25起，抓获涉诈犯罪嫌疑人218人。

无悔付出的“工作狂”

成绩的背后，是常人难以想象的牺牲。多少个万家灯火的节假日，吴辉只能通过手机视频向千里之外的家人报一声平安。

“出差专业户”——这是家人对他最无奈也最骄傲的称呼，而妻子那句“你放心去吧”，则是一家人给予他最深沉的理解与支持。

“每破一个案子，就能少一个受害者；每追回一笔钱，就能挽救一个家庭！”正是这份朴素而坚定的信念，支撑着吴辉二十多年如一日，不知疲倦、从未停歇。

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原标题： “浙江好人”吴辉：二十五载从警路 无悔青春铸华章

本文转自：温州新闻网 66wz.com