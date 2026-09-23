温州日报 2026-09-23 08:20:00

昨天，在永嘉县枫林镇镬炉村，“300里楠溪”文旅IP发布暨全国媒体采风行启动仪式举行。

采风团在永嘉县枫林镇镬炉村田家莫上隐乡野度假村采访。 蒋文广 摄

温州网讯 三百里楠溪，一半山水诗意，一半人间烟火。昨天，在永嘉县枫林镇镬炉村，“300里楠溪”文旅IP发布暨全国媒体采风行启动仪式举行。现场，以“N×X”水墨字母为视觉核心、“诗境生活”为品牌定位的“300里楠溪”全域文旅品牌正式亮相，楠溪江国家5A级旅游景区创建有了全域品牌。

活动现场，“300里楠溪”品牌视觉识别系统发布。标志以“N×X”字母结构融合东方水墨笔触，流动线条呼应溪水柔美与永昆水袖灵韵，劲健笔锋承载竹筏行进与探索意象。色彩系统以月白与黛青为标准色，对应冬季“溪山入墨”，配套春季“桃源初醒”、夏季“碧水流筏”、秋季“山村丰熟”等季节辅助色，实现品牌随季节变化的多元表达。

“我们希望用‘300里楠溪’IP，把这些散落在山水之间的风景、文化和生活连接起来，让大家看见一个更完整的楠溪，也找到更多走进楠溪的理由，提升楠溪江文旅的整体识别度与市场竞争力。”温州市楠溪江旅游经济发展中心工作人员金慧环介绍，希望游客记住“300里楠溪” 这个清楚、易记的共同名称，走进楠溪之后，能够继续发现不同的目的地，各个景区、村庄和旅行场景能够展现自己的特色。

“300里楠溪”IP采用“一个整体品牌，连接多个目的地”的运营思路，以三百里山水诗脉为全域视野、四十二公里绿道为沿途连接、约4.2平方公里核心区为服务承载，构建起“三百里—四十二公里—核心区”三级旅游体验体系。品牌核心区域重点打造“一江、一街、一村落”三大场景：“一江”即楠溪江竹筏漂游与水上运动体验，“一街”即丽水街古街生活更新与青年业态引入，“一村落”即以芙蓉古村为载体的宋村主题博物馆群落与文化研学。

楠溪江素有“中国山水诗摇篮”的美誉，1600年前，谢灵运在此写下中国第一批山水诗，三百里水路自此成为一条流淌的诗脉。楠溪江景区是国内唯一以山水田园风光见长的国家级风景名胜区，景区面积671平方公里，拥有800多个景点，素以“水秀、岩奇、瀑多、村古、滩林美”闻名。2025年以来，永嘉围绕“一江一街一村落”划定4.2平方公里作为核心区，楠溪江冲刺国家5A级旅游景区创建。此次品牌发布正值5A级创建关键节点，也标志着当地5A级创建从硬件建设进入品牌运营新阶段。

以“300里楠溪”为起点，循着楠溪秋色，永嘉县文化旅游集团有限公司负责人现场推介楠溪江精品游线，推荐楠溪江十大网红打卡点。金秋文旅季，楠溪江已备好精彩纷呈的十场文旅活动，包括2026楠溪江？东海重型音乐节、竹筏漂流演艺、楠溪江绿道骑行、楠溪江古村古街集中开街等活动。

来 源：温州日报

原标题： “300里楠溪”文旅IP亮相 楠溪江“5A创建”有了全域品牌

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 郑涵

本文转自：温州新闻网 66wz.com