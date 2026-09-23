温州晚报 2026-09-23 08:37:36

本届青科会将于10月24日至25日在浙江温州举行，由中国科协、浙江省人民政府、世界青年科学家联合会共同主办，浙江省科协、温州市人民政府承办。

温州网讯 昨天上午，中国科协2026“开放合作月”专题新闻发布会在京举行。世界青年科学家联合会副理事长兼秘书长高春波出席发布会，介绍2026世界青年科学家峰会有关情况并答记者问。本届青科会将于10月24日至25日在浙江温州举行，由中国科协、浙江省人民政府、世界青年科学家联合会共同主办，浙江省科协、温州市人民政府承办。

本届青科会以“汇聚天下英才 共创美好未来”为主题，年度议题设定为“AI时代的全球青年行动——构建可持续发展的未来”。峰会采用“1+12+1+N”活动架构，即一场全体大会、12场平行论坛、一场“万有引力π”交流活动及N场地方主题配套活动。大会计划邀请近800名代表参会，其中外宾近300人。

本届青科会创新引入发展中国家科学院（TWAS）青年通讯院士网络。TWAS首次受邀作为本届青科会主宾国际组织，并将组织约30名来自20个国家的青年院士代表团深度参与各项活动，依托其覆盖网络，搭建跨国青年科学家互学互鉴平台。

本届青科会坚持让青年科学家唱主角。参会嘉宾中45岁以下青年代表占参会嘉宾总数的70%以上，包括中外青年科学家、中国科协“青年科技人才培育工程”博士生代表等。全体大会设置青年科学家闪电演讲；12场平行论坛由全国学会青年工作委员会牵头策划；持续开展“可持续发展青年科学家奖”评选。

本届青科会切实有效推动“四个一批”务实成果落地。大会联合国内外高水平期刊开展峰会论文征集，支持青年科学家发表高水平研究成果，着力打造一批具有国际影响力的科技期刊、托举一批青年科技人才、促成一批机制化国际研发合作、推动一批科技成果转化落地。

青科会是中国科协2026“开放合作月”系列活动之一。“开放合作月”以“创新策源，塑造生态”为年度主题，由中国科协统筹组织，联动相关国际科技组织、地方政府、全国学会和地方科协共同开展，推动我国科技工作者与国际科技界开展交流合作、共谋发展、共话未来。

来 源：温州晚报

原标题： 2026世界青年科学家峰会将于10月24日至25日在浙江温州举行

记者 薛样洋

本文转自：温州新闻网 66wz.com