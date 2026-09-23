2026-09-23 08:49:56

温州市域铁路S3线SG6标丽岙特大桥（40m＋60m＋40m）连续梁中跨顺利合龙。至此，该标段四联连续梁全部合龙，丽岙特大桥项目施工进入最后冲刺阶段。

温州网讯 9月19日凌晨2时，温州市域铁路S3线SG6标丽岙特大桥（40m＋60m＋40m）连续梁中跨顺利合龙。至此，该标段四联连续梁全部合龙，丽岙特大桥项目施工进入最后冲刺阶段。

丽岙特大桥全长1066.65米，横跨沈海高速、旅投用地、迎瑞路、Ⅶ级航道、温瑞塘河及支流、东经科技箱包厂，施工难度大。此次合龙的连续梁施工组织复杂、安全风险集中，是全线建设的控制性工程。市铁投集团建设分公司联合项目部将其列为关键线路重点管控，编制专项施工方案，合龙段施工前组织专项交底与论证，浇筑全程实行技术人员旁站、测量人员复测双重盯控，确保合龙精度与结构质量受控。

项目攻坚期间，建设分公司指导项目部倒排工期、挂图作战，将节点目标分解到班组、落实到个人。最后一联连续梁合龙段施工期间，作业班组昼夜轮班、衔接紧密，浇筑后及时覆盖养护，各工序环环相扣。经现场监测，合龙段轴线偏位、高程等各项指标均满足设计及规范要求，实现精准合龙。

目前，S3线梧田站已正式开挖，南白象及鹅湖站土建施工已完成，瓯海自建段隧道已贯通，正线桥梁已贯通，剩余出入段线（丽岙特大桥）预计11月贯通。

原标题： S3线SG6标丽岙特大桥连续梁施工全面收官

记者 张晨 通讯员 杨红清

本文转自：温州新闻网 66wz.com